Tilliten mellom oss

«Vi tror mange synes det ville vært urettferdig om regjeringen hadde prioritert å gi unntak for meteren for voksne sine fritidsaktiviteter, samtidig som den samme meteren gjør at andre fortsatt er permittert fra jobben», skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Lise Åserud

Debattinnlegg

Bent Høie Helse- og omsorgsminister (H)

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Sven Egil Omdal mener regjeringen utfordrer tilliten når vi fortsatt har strenge koronaregler som det stilles spørsmål ved fra både jurister og fotballspillere.

Jeg er helt enig i at vi begynner å bli slitne og leie. I en dugnad som varer lenge og der den sosiale festen etterpå stadig utsettes, er det ikke rart at deltakerne etter hvert stiller spørsmål om oppgavene er nødvendige.

Men er svaret å åpne for mindre kontroll på grensen og gi unntak fra avstandskravet til store grupper voksne sine fritidsaktivitet?

For det er konsekvensene av det Omdal tar til orde for.

Belastende for mange

Vi er nå på trinn to i gjenåpningsplanen. Mange opplever i disse dager at mye vi har lengtet etter begynner å bli mulig. Vi gleder oss til neste trinn, og blir nervøse når vi ser bilder av store folkemengder som samles. Enten det er i parker eller på uteserveringer.

Men for mange er koronarestriksjoner fortsatt svært belastende. Pasienter på sykehusene og deres pårørende som kanskje i livets største krise eller glede ikke får være nok sammen. Ansatte i helsetjenesten og i skolene som fortsatt har stor belastning med ekstra smitteverntiltak og er nervøse for at det glipper akkurat hos dem. Permitterte som opplever at deres arbeidsplass ikke enda er i gang.

Norge har strenge regler for innreise fortsatt. Vi hadde ønsket å åpne for innreise av kjærester og nære nå i trinn to. Men Helsedirektoratet og FHI advarte mot det. På grunn av faren for nye mutasjoner må vi holde reiseaktiviteten nede og ha god kontroll med de som reiser. Regjeringen fikk derfor en faglig anbefaling å utsette dette til trinn tre. Det rådet fulgte vi.

Kan ikke gå foran

I vår strategi prioriterer vi barn og unge og arbeidsplasser. Derfor har barn og unge nå fått unntak fra meteren i både skolen og på fritidsaktiviteter. Derfor er mange permitterte tilbake i restaurantbransjen når vi lettet på skjenkebestemmelsene.

Det er summen av lettelser som har betydning for risikoen. Da må det dessverre også være en rekkefølge på hva som lettes når.

Men vi kan ikke samtidig gi mange titalls tusen voksne unntak fra en meters regelen for å drive sin fritidsaktivitet. Fotball for voksne er både bra og viktig, men kan ikke komme foran barn og unge eller arbeid.

For det er summen av lettelser som har betydning for risikoen. Da må det dessverre også være en rekkefølge på hva som lettes når.

Ut over prioriteringen av barn og unge og arbeidsplasser, har regjeringen også prioritert å kunne lette på tiltak i Norge - før vi letter på kontroll på grensen til Norge.

Jeg tror dette også er viktig for tilliten. For det handler ikke bare om tillit til myndighetene. Det handler også om tillit mellom oss. Vi tror mange synes det ville vært urettferdig om regjeringen hadde prioritert å gi unntak for meteren for voksne sine fritidsaktiviteter, samtidig som den samme meteren gjør at andre fortsatt er permittert fra jobben. Jeg tror også det ville blitt oppfattet feil hvis vi nå tok høy risiko for nye smittsomme mutasjoner i Norge gjennom mye reiseaktivitet, samtidig som mange pårørende fortatt lengter etter å være sammen med sine på sykehuset.

Dette er vanskelig. Spesielt nå når vi skal åpne gradvis igjen. Jeg forstår alle som er utålmodige. Men nå ser vi heldigvis en ende på dette. Jeg håper vi også kan ta de neste skrittene sammen.