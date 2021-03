Ernas største forglemmelse, vi går videre

DEBATT: Hvor mye skal hun beklage for at folk skal godta feilen?

«Spesielt i krisetider kan vi lett miste gangsyn, bli mistenksomme og smålige. Det gjelder å balansere viktigheten av hver enkelt sak», skriver Jakob Bru. Foto: Terje Pedersen

Debattinnlegg

Jakob Bru Student ved Universitetet i Agder

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Erna Solberg fremstår som et godt eksempel under pandemien, og det selv etter bruddet på smittevernreglene. Hvor mye skal hun beklage for at folk skal godta feilen? Det er helt klart at ingen står over loven. Alle må følge de reglene og lovene som er gitt av myndighetene.

Grenser for hets

Spesielt myndighetene selv; de skal stå frem som et godt eksempel. Men det må være grenser for hvor mye hets og oppstyr statsministeren skal gjennomgå fordi de var fire for mange under en samling, hvor det for øvrig var god avstand mellom deltakerne. Det hele var en forglemmelse.

Det å påstå at Solberg ikke klarer å følge smittevernreglene på grunn av ett brudd på en enkelt anbefaling, blir for søkt.

Veldig mange av oss har sannsynligvis, enten ubevisst eller bevisst, brutt smittevernreglene i løpet av dette året. Solberg og andre ledende politikere er antakeligvis de som har opprettholdt smittevernreglene best gjennom pandemien. Brøt Erna Solberg i det hele tatt loven? Ettersom hun ikke var til stede på restauranten, kun i leiligheten dagen etter, er det ikke sikkert hun har brutt forskriften, men et råd. Brudd på et råd har ikke juridiske konsekvenser. Det er ikke slik at en ikke har lov til å møte andre, spise middag med andre, gå tur med en venn eller reise på hytta. Det er lov, men må gjøres i henhold til forskriftene.

Feilaktig bilde

Det blir nærmest framstilt i mediene som at ledende politikerne gir blaffen i reglene og koser seg på rølpetur og fest. Det er et feilaktig bilde. Solbergs tabbe har naturligvis blitt omtalt i mediene side opp og side ned. Hun har beklaget og lagt seg flat. Nettopp av den grunn står hun fram som et godt eksempel. Det å innrømme sin egen feil og ta lærdom av den er helt essensielt og skal ikke fordømmes.

I tillegg kan vi være sikre på at sannsynligheten for gjentakelse svekkes betydelig. Handlingene til våre politikere og statsledere blir nøye ettergått. Spesielt i krisetider kan vi lett miste gangsyn, bli mistenksomme og smålige. Det gjelder å balansere viktigheten av hver enkelt sak. Hvorfor skal vi følge smittevernreglene når statsministeren selv ikke klarer det? Fordi vi ønsker at våre nærmeste skal ha helsen i behold og ikke fordi vi ønsker å gjøre Solberg og Høie fornøyd.

Det å påstå at Solberg ikke klarer å følge smittevernreglene på grunn av ett brudd på en enkelt anbefaling, blir for søkt. Om det viser seg at statsministeren har brutt loven, kommer hun til å ta konsekvensene, godta en eventuell bot og gå videre. Det må vi også.