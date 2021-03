Hvorfor bare publikum fra Stavanger ved teateret?

«Det er forståelig at det gjøres begrensninger i forhold til publikumskapasitet, men at det kun er publikum fra Stavanger kommune som kan se forestillingene, er jo helt absurd», skriver Bjørn Bjørnsen. Foto: Carina Johansen

Bjørn Bjørnsen Ålgård

DEBATT: Min samboer har, sammen med fire venninner, «Dramakort» på Rogaland Teater, dvs. abonnement på teaterforestillinger i en viss periode. Tre av de fem har bostedsadresse i Stavanger, mens de øvrige to har bosted i andre kommuner. (Gjesdal og Sandnes)

Gjeldende i perioden 6. mai 2020 – 31. mars 2021 har Rogaland Teater – følgende begrensning for forestillingene: «De seneste anbefalinger og påbud fra nasjonale og lokale smittervernmyndigheter har ført til at vår publikumskapasitet p.t. er 100 på Hovedscenen og den varierer fra 20 – 48 på biscenene. Samtidig må vi også forholde oss til at det kun er publikum fra Stavanger kommune som kan se våre forestillinger. Denne nye anbefalingen om å gjennomføre forestillinger kun for innbyggerne i kommunen der teatret ligger, har skapt litt hodebry for oss. Vi vet at dette er blodig urettferdig, men vi har full tillit til at vårt publikum har respekt for de begrensningene som nå er satt av regjeringen.»

Det er forståelig at det gjøres begrensninger i forhold til publikumskapasitet, men at det kun er publikum fra Stavanger kommune som kan se forestillingene, er jo helt absurd. Stavanger kommune er jo den kommunen i Rogaland som har HØYEST smitte!

Hvor er logikken? Sunn fornuft burde tilsi at det er publikum fra kommuner med MINST smitte som fikk se forestillingene. Kan noen gi en god forklaring på dette misforholdet?