Vil vi kjøre pirattaxi baklengs inn i framtiden?

Det er slutt på de dagene da det var skummelt å sette seg inn i en pirattaxi. Nå skal det ikke bare være lov å kjøre pirattaxi. Venstre med regjeringen i spissen legger faktisk til rette for å ødelegge en hel bransje ved å åpne for at multinasjonale selskaper og storaktører skal drives til å basere driften sin på sosial dumping fordi det vanskelig lønner seg å drive drosjevirksomhet når det kommer stadig flere biler som skal dekke omtrent de samme passasjerene.

Bransje med stor bredde

Markedet for yrkespersontransport er ikke uendelig stort. Det er en bransje med stor bredde, og bransjen har ansvar for alt fra syketransport, elevtransport, ut-på-byen-transport og turisme, så det er godt vi har dem. Ikke alle har muligheten til å reise kollektivt.

I dag er det fylkeskommunen som leverer ut drosjeløyver. Du må blant annet kunne attestere at du har god vandel og økonomisk evne for å få drosjeløyve i Rogaland. På denne måten kan du være tryggest mulig når du sitter på med sjåføren, for bilkjøring er et stort ansvar. Antallet drosjeløyver settes etter behovsprøving, og det stilles krav om at minst 10 prosent av drosjene skal være tilrettelagt for rullestolbrukere. I særlig travle perioder gis det reserveløyver for å dekke ekstra behov.

Sosial dumping

Bransjen er regulert fordi samfunnet trenger taxivirksomhet for å dekke behov for transport som ikke kan utføres kollektivt, og fordi sjåførene har behov for en inntekt til å leve av, ordnede arbeidsforhold og rettigheter knyttet til arbeidslivet. Frislipp vil føre til… ja, frislipp! Flere biler om beinet vil føre til at det blir mindre bein på hver taxi, med det resultat at aktører innenfor bransjen enten må øke prisene eller basere driften på sosial dumping. De svakeste vil ikke klare seg.

Kompiskjøring er fint. Drosjenæring som dekker samfunnsfunksjoner er fint. Sjåfører som kjenner byen er bra. Kø? Stengt vei? Ikke et problem, sjåføren har bestått kjentmannsprøven og vet hvilke alternative ruter som fører til målet.

Pirattaxi var en gang en uærlig jobb. Nå er det et yrke regjeringen ønsker etablert på bekostning av en viktig, regulert næring. Vil vi kjøre pirattaxi baklengs inn i framtiden? Nei, mener vi i Rødt Rogaland. Fordi fellesskap fungerer.