Vet du hva samtykke faktisk betyr? Ikke det? Da kan du se for deg dette: I stedet for å ta initiativ til sex, lager du en kopp te til noen. Da sier du for eksempel «hei, vil du ha en kopp te?». Så svarer personen «ja, det hørtes digg ut! Tusen takk». Da er det lett å forstå at personen virkelig vil ha en kopp te.

Men om du spør «hei, vil du ha en kopp te?». Og så svarer personen «hmm, jeg vet ikke helt». Da må du være klar over at det slett ikke er sikkert at personen vil drikke te. Og hvis personen ikke drikker te – og dette er ganske viktig – da må du for all del ikke tvinge personen til å drikke te. Hvis personen avslår tilbudet om te, er det ikke vits å lage det i det hele tatt. Og du må ikke bli irritert hvis personen ikke ønsker å drikke te. Personen vil bare ikke ha te. Sånn enkelt er det. Ok?

Ikke tving folk til å drikke te

Noen sier kanskje «ja takk» til te. Men så, når teen er klar, vil de kanskje ikke ha den likevel. Selvsagt kan dette være sykt irriterende. Særlig hvis du har planlagt og brukt tid på å gjøre klar teen. Men dette betyr jo ikke at de er forpliktet til å drikke opp teen din. Personen ville kanskje ha te, men så ville personen ikke ha te likevel. Noen ombestemmer seg faktisk i løpet av den tiden det tar å koke opp vann, brygge teen og helle oppi litt melk. Det er helt greit å ombestemme seg. Du har likevel ingen rett til å holde dem fast og tvinge dem til å drikke te.

Folk som sover drikker ikke te

En ting til. Ikke lag te hvis personen er bevisstløs. Bevisstløse folk vil ikke ha te. Nettopp fordi de er bevisstløse, kan de ikke svare skikkelig på om de vil ha te eller ikke. Personen var kanskje våken og sa «ja takk» da du ga tilbudet om te. Men – på den tiden det tok å koke opp vann, brygge te, helle i litt melk - så besvimte personen. Hva gjør du da? Jo, da tar du bort teen. Se gjerne også til at personen er trygg. Og – dette kan ikke understrekes nok – ikke tving personen til å drikke te. Ja, svaret var riktignok «ja takk» først. Men bevisstløse folk vil uansett ikke ha te. Hvis noen sier ja til te og begynner å drikke av koppen, men så sovner de før de har drukket opp alt. Da må du ikke fortsette å tvinge dem til å drikke te. Ta i stedet teen bort. Sjekk at de ligger trygt. Fordi bevisstløse mennesker vil ikke ha te. Det er fakta.

Noen vil bare ha te iblant

Kanskje var det noen som sa ja til te da du besøkte dem sist. Det betyr likevel ikke at de vil at du skal lage te til dem hele tiden. Og de ønsker slett ikke at du kommer på døren og tvinger dem til å drikke te fordi du igjen kommer på besøk. Da nytter ikke å mase og si «du ville jo ha te forrige uke». De vil heller ikke at du plutselig skal komme til huset, banke på døren og så tvinge dem til å drikke te. Og det nytter ikke at du roper «du ville jo ha te sist vi møttes!».

Klarer du å forstå hvor fullstendig håpløst det er å tvinge folk til å drikke te - når de ikke vil ha te? Forstår du når folk faktisk vil ha te? Da forstår du også hvor enkelt dette er når det gjelder sex.

Uansett om det er te eller sex: Samtykke betyr alt. Og samtykke er ferskvare.