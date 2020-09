Skal sykkelstamveien bli en suksess, må flest mulig doninger på hjul slippe til

TRAFIKK: Jeg stilte på åpningen av sykkelstamveien som eneste mann med elsparkesykkel. Var det å banne i «sykkelkirka»? Ikke uventet startet diskusjonen om dette var lov.

La oss syklister vise større romslighet mot andre brukergrupper på hjul, enn vi selv har blitt møtt med opp gjennom årene, skrive elsyklist Erlend Kristensen (til høyre i grønt på bildet) Foto: Fredrik Refvem

Erlend Kristensen Elsyklist og forfatter av boken (H)el sykkel

Det ble raskt slått fast av prosjektleder for sykkelstamveien, Kari Smådal Turøy, at den er for syklende, ikke gående. Hvilket i utgangspunktet kan høres ut som en grei avgrensing. Elsparkesykkel er definert som sykkel, og derfor var det innafor. Men når en dykker ned i definisjonen, ser vi gråsonene, som vitner om utdaterte regler.

Hva med rulleski?

Rulleskiløpere defineres for eksempel som gående, uten at de er i nærheten av å holde gangfart eller være til hinder for de syklende. Jens Glad Balchen i Syklistenes Landsforening (SLF), inviterer i hvert fall rulleskibrukere til sykkelstamveien i et debattinnlegg.

Men dette er en meget viktig diskusjon, om vi skal ta på alvor ønsket om at flest mulig parkerer bilen. Økt bruk gir også legitimering av kostnadene. Viser det seg at det er en snever «sykkeladel» som får bruke veien, vil stadig flere stille spørsmål til dette prosjektet og tilsvarende prosjekter i fremtiden. Vi bør derfor utvide brukergruppene, ikke ha en streng definisjon.

Skal det bli en suksess, burde det være køtendenser i rushtiden, hvilket er langt frem. Og kø for sykkel er ikke som andre køer. Det går helt fint! Sykkelstamveien er bred og det er fullt mulig å sykle i ulik hastighet og passere dem som sykler saktere.

Hva er en sykkel?

Et problem som må løses er altså definisjonen av sykkel. Vi har de senere årene hatt en svært hurtig utvikling av elektrisk miljøvennlig mikromobilitet. Vi har elsparkesykkel, elektrisk rullebrett, elektrisk ståbrett og lignende. Videre også raskere elsykler som må registreres som moped.

Jeg har selv en elsykkelmoped og er dermed utestengt fra sykkelstamveien, selv om jeg nok hadde havnet i dragsuget bak de raskeste kondomdress-syklistene. Er det da riktig at jeg må sykle i veibanen blant bilene? Eller burde vi tilrettelegge for at raske elsykler også skal kunne benytte sykkelstamveien, slik som i Danmark?

Vi syklister har vært en uvelkommen gruppe i alle år. Sykler vi i veibanen, hender det at bilister tuter og sneier oss med «døra». Hvilket kan skremme den mest hardbarka syklist raskt tilbake til bilsetet. Velger vi gang- og sykkelsti eller fortau, hender det, kanskje med rette, at vi får kjeft, dersom vi ikke plinger eller dersom vi sykler for nært og raskt forbi gående.

Hva med å lage en ny norm?

Reglene er klare. Syklistene kan sykle over alt, foruten motorveier. Men rundt Songnsvann har de innført en lokal regel om at det ikke er lov å sykle. Dette er ifølge SLF tvilsom juss. Men det har blitt en akseptert norm, da det er så mange turgåere og joggere og flere alternative steder å sykle.

Kanskje vi kunne blitt enige om en ny norm for sykkelstamveien også? En norm som påvirker og oppdaterer lovverket med tanke på den rivende teknologiske utviklingen innen elektriske doninger. Regler som bidrar til at mange flere velger små elektriske kjøretøy/sykler. Hvor målet er at flest mulig skal ut av bilen og kø på motorveien og inn på hjul på sykkelstamveien. Enten det er med en firehjult Podbike i dressklær, skjermet mot regn, med en sykkel eller på rulleski.

En ting som er sikkert. Skal vi få mer tilrettelegging for slike trygge sykkelstamveier, må den brukes mye. La oss syklister derfor ta imot andre brukergrupper, bedre enn vi har blitt tatt imot i alle år. Vi må bruke sykkelstamveien og dermed gjøre den til en suksess!