Ane Mari Braut Nese ønsker en bomring på Jæren. Det har hun fått føle på kroppen så det holder. Av folk med motsatt mening. La oss håpe hun ved å ta opp saken, har tatt til seg all empatien folk flest har med hennes og familiens situasjon.

Lass av irrasjonelle uttrykk

Kampen mot bomringene, som i utgangspunktet er både konkret og rasjonell, har fått et lass av irrasjonelle uttrykk det langt fra kan være behagelig å være mottaker av og skyteskive for. Så la objektive fagfolk analysere hvorfor dette skjer, om det er drevet av bølletrang eller frykt og fortvilelse. Eller noe midt imellom.

For saken har opptil flere sider, den skjer ikke i et vakuum. Kanskje også enkelte politikere må gå i seg selv. Når en Venstre-leder, som mediene gjentatte ganger har meldt kan opptre utenfor anerkjent konduite, fra sin høye pidestall gjør protestene mot en ujevnt fordelt og tilfeldig rammende bompengepolitikk perspektivløse, eller når statsministeren fremstiller bompengene nærmest til en gudegitt konsekvens av å ville ha trygge veier og bedre kollektivtilbud, provoserer de. Arroganse versus velgerne demonstrerer manglende situasjonsforståelse og selvinnsikt. Å framstille politisk valgte beslutninger som logiske og naturlige, er i realiteten å presentere en usannhet som sann.

Inviterer til følelsesladet debatt

Men enda verre er det når en MDG-leder dansende og skadefro erklærer at hun elsker bomringen. Da inviterer hun til en følelsesladet debatt hvor hun i realiteten devaluerer og parkerer sakligheten. Og når følelsene er løse kan det meste skje!

Så politikere som ikke forholder seg til sak og fakta, har også ansvar for et debattnivå mediene etter hvert er blitt svært så bekymret for. Det samme gjelder medienes egen presentasjon av sakene, alt fra layout til språkføring, intensitet og kampanjestrategi. Vi lever i et samfunn hvor vi bekjemper mobbing, men etter synsemetoden tillater vi det likevel. Bare det ikke støter de dominerende kodene og oppfatningene av våre «rette» verdier. I enkelte settinger gir vi det en hyggelig innpakning og er endog villige til å betale for løgnaseriet!

Uakseptabelt

Men, som sagt innledningsvis, det Klepp-ordføreren og hennes familie har opplevd er utillatelig. Det er dessuten en oppgave for autoriteter og fagpersoner å handle, og for oss andre å si tydelig fra at dette er uakseptabelt.