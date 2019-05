Ny E39 Kristiansand–Stavanger, treng vi fire felt?

Dette sett både i lys av trafikkmengde, mål om reduserte CO₂-utslepp, samt ein enorm prislapp som bilistane skal ta sin del av. Fleire kommunar langs ruta har då også byrja å stemme mot bompengesatsane.

Parallelt med toget

Vegen var fyrst planlagt som ein to- til trefelts veg. Det står tydeleg i planane at «trafikkmengden mellom Vigeland og Ålgård er langt under kravet for en firefeltstrasé». Likevel lanserte Samferdselsdepartementet ved Bård Hoksrud i 2014 at heile strekninga skulle vere fire felt med 110 km/t. Utbyggar skulle være det nye flotte selskapet Nye Veier AS, som vart oppretta i 2015. Ein av grunngjevingane var: «Motorveien vil gi vesentlig kortere reisetid for brukeren, og dermed knytte Agder og Rogaland tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarkedsregion». Med andre ord ynskjer departementet å leggje til rette for auka bilisme. Næringstrafikken blir også brukt som viktig argument for fire felt. Eg gjer merksam på at store deler av traseen går parallelt med toget, som burde ta meir av godstrafikken.

Klimamål

Eg vil påstå at dagens plan ikkje er i pakt med realitetane, verken når det gjeld trafikkmengde eller klimamål. Gi oss fire felt der det trengs: Stavanger–Ålgård og Kristiansand–Mandal/Vigeland. Bygg resten av vegen med planlagde gode traséval som to- til trefeltsveg med midtdelar og utstrakt bruk av forbikøyringsfelt. Bruk innsparte milliardar til eit godt traséval forbi Ålgård, god tilslutning frå Egersund /Dalane og resten til reduserte bompengar.