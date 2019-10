Tenk deg om før du gir penger til barnehjem

Bilder av foreldreløse barn som vandrer gatelangs gjør givergleden stor i vestlige land. Gjennom loppemarkeder, bursdager og arrangement samler vi inn penger til gode formål. Givergleden er stor i Norge, og det er bra. Utfordringer er at ikke alle formål er like gode.

Tilfredsstiller ikke behovene

Oppfatningen er gjerne at ved å støtte barnehjem er du med på å hjelpe verdens mest sårbare barn, de som står uten foreldre som kan ta vare på dem. Du er med på å gi dem håp og framtid. Det er ikke alltid tilfelle. Foreldreløse barn i Malawi trenger det samme som norske barn trenger. Trygghet, stabilitet og kjærlighet i en familie. Barnehjemmene tilfredsstiller ikke alltid disse behovene. Selv om mange barnehjem er bedre enn alternativet, altså at barn bor på gaten – hvor de er enda mer sårbare – har vi for mange barnehjem i forhold til det behovet tilsier. Samtidig viser forskning at barnehjem kan være skadelig for barns utvikling. Globalt er det nå et kall om å avvikle barnehjem og tilpasse omsorgen til barns behov bedre.

Her er tre myter om barnehjem:

1. Barnehjemsbarn er foreldreløse. Fire av fem barn på barnehjem er ikke foreldreløse. I ni av ti tilfeller er det fattigdom som gjør at familiene ikke er i stand til å forsørge barna, og dermed velger å gi dem fra seg. De ser på barnehjem som en mulighet for å sikre barna mat og utdanning. Det er best for barn og få vokse opp i sin egen familie. Sammen med foreldre og søsken får barnet den omsorgen de trenger for å utvikle seg positivt. Dessverre kan barnehjem har den motsatte effekten på barn. Forskning viser at barn som er oppvokst på barnehjem klarer seg dårligere enn barn som har vokst opp i sin egen familie. Derfor bør man heller støtte formål som løfter familier ut av fattigdom, slik barn slipper å splittes fra familien sin.

Fire av fem barn på barnehjem er ikke foreldreløse. I ni av ti tilfeller er det fattigdom som gjør at familiene ikke er i stand til å forsørge barna, og dermed velger å gi dem fra seg. De ser på barnehjem som en mulighet for å sikre barna mat og utdanning. Det er best for barn og få vokse opp i sin egen familie. Sammen med foreldre og søsken får barnet den omsorgen de trenger for å utvikle seg positivt. Dessverre kan barnehjem har den motsatte effekten på barn. Forskning viser at barn som er oppvokst på barnehjem klarer seg dårligere enn barn som har vokst opp i sin egen familie. Derfor bør man heller støtte formål som løfter familier ut av fattigdom, slik barn slipper å splittes fra familien sin. 2. Barn har trygge omsorgspersoner på barnehjem. Det å ta vare på barn og gi dem god omsorg krever høy kompetanse og lang erfaring. Regler, lovverk, kvalitetskrav og rutinesjekker. Det er svært strenge krav for å jobbe med barn – og det må det også være. Dette er ikke nødvendigvis tilfelle på alle barnehjem. På grunn av manglende bakgrunnssjekker og utskiftninger i personale står barna dermed i fare for å bli utsatt for ting barn ikke skal trenge å oppleve.

Det å ta vare på barn og gi dem god omsorg krever høy kompetanse og lang erfaring. Regler, lovverk, kvalitetskrav og rutinesjekker. Det er svært strenge krav for å jobbe med barn – og det må det også være. Dette er ikke nødvendigvis tilfelle på alle barnehjem. På grunn av manglende bakgrunnssjekker og utskiftninger i personale står barna dermed i fare for å bli utsatt for ting barn ikke skal trenge å oppleve. 3. Flere ut av fattigdom = færre barnehjemsbarn. Til tross for nedgangen i foreldreløse barn på verdensbasis vokser barnehjem frem i et tempo som ikke bare overgår behovet, men som også skaper et finansielt insentiv for denne type aktivitet. Det er ulike grunner til dette. Blant annet kan «frivillig arbeid» føre til at flere barn i barnehjemmene. Det er fordi internasjonal frivillighet gjør det lønnsomt å drive barnehjem. Det kan i verste fall kan være årsaken til at barn blir hentet ut av sine familier og inn i barnehjem som rene inntektskilder. Mange barnehjem har også et krav fra donorer om å fylle plassene, som gjør at mange er svært aktive med å skaffe seg disse barna. Denne spiralen splitter familier.

Kan være uheldig

Tanken om å gi penger til barnehjem for at barn ikke skal vokse opp på gata er god, men som dette innlegget peker på – kan det også være uheldig. Bistands- og utviklingsarbeid er svært komplisert, noe som gjør det vanskelig å vite hvem man burde gi penger. Det krever at du som giver setter deg godt inn i hvordan organisasjonen du støtter driver. Et godt tips er å støtte de organisasjonene jobber for at barn får vokse opp i sin egen familie – og støtter familien der det trengs. Alle barn bør få vokse opp i sin egen familie.