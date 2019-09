100-ugå i Sandnes er i gang og vi kan besøke byens mange og dessverre vanligvis halvtomme matsteder. Men i 100-ugå der de bra besøkt. Det er kjekt. Det nest kjekkeste med 100-ugå er Aftenbladets testing og karaktergivning. 18. september kom den. I år er det en positivt skjevfordelt kurve. Av 36 steder får 17 stykker 5 eller 6. 10 får 3 eller 2. Ingen 1-ere. Teksten er informativ og velskrevet. Men karakterene avviker betydelig fra Sandnespostens vurderinger. Mens Sandnesposten gir byens kebabsjapper 5-ere, gir de sikkert mer gourmetvante fra Stavanger, bare 3-ere.

Noe skurrer; men ååå, så jeg liker slike rangeringer, muligheten til å teste dommerens smak mot egen, eller gå for dommerens vurdering og stille i det som blir de lengste køene de neste dagene. Jeg bekymrer meg ikke for de som fikk 6 eller 5. Men hva blir konsekvensen for 1-erne?

Hvor er familien i dag?

Jeg hadde i flere tiår en fast leverandør av kjappis-kina mat. Det var en liten familie med mor og to unger som alltid i 15-tiden satt og gjorde lekser, og en far som stod i frityrosen, som drev stedet, alltid på flyttefot fra et dårlig lokale til et stadig bedre. Maten var sånn passe. Helt ok Kina. Gjennom minst et ukentlig måltid til hele familien gjennom alle årene, var det aldri noen som ble uvel.

Under 100-ugå for noen år siden ble sjappa med på arrangementet. Aftenbladets dom ble knallhard. De fikk en 1-er, med noen ironiske kommentarer attåt. Et halvår seinere var ikke spisestedet mer. Hvor familien er i dag, vet jeg ikke. Jeg har tenkt på det terningkastet i ettertid. Det gjorde noe med meg også. Har jeg gjennom alle år spist dårlig kvalitet? Hvorfor sluttet jeg å handle der på grunn av Aftenbladet?

Makt

Med den makten som ligger i terningen burde Aftenbladet redegjort for:

Hva er vurderingskriteriene?

Hva er den personlige smaken til de tre bedømmerne?

Fin underholdning dette, men hvor seriøst for næringen?