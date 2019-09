Er Gausel-skjønnet truffet på riktig grunnlag?

Jeg har også kommentert saksforholdet generelt i Aftenbladet 30.10.2010. Der påpekte jeg at Høyesterett har fastlagt at det skal meget til for lovlig å kunne stenge for allmennhetens frie ferdsel, særlig i strandsonen. Og det ligner på foreliggende situasjon med gjerder og beplantninger m.v. Dette vil ha betydning ved erstatningsvurderingen ved innløsning av grunn til gang- og sykkelvei. Derfor undrer det meg når retten s. 60 i skjønnet av 27.8.2019 uttaler:

«Kommunen har ikke påberopt seg at det allerede gjelder ferdselsrett for allmennheten langs det aktuelle stykket. Dette er forhold som ville kunne ha betydning for erstatningsutmålingen, men her er retten bundet av partenes påstandsgrunnlag og skjønnsretten ser derfor bort fra dette».

Jeg har også merket meg at advokat Pål Mitsem gjennom flere avisinnlegg mener å ha påvist at det fra gammelt gjelder en generell veirett langs sjøen her. Det ville vel i tilfelle vært naturlig om dette forhold av betydning for erstatningsutmålingen var blitt påberopt i saken.

Skjønnsretten har derfor ved erstatningsutmålingen sett inngrepet som gjeldende heftefrie villaeiendommer. Dyrt ja, men riktig?