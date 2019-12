Vær en bevisst mathandler i jula

DEBATT: Julepriskrigen er i full gang. Butikkene kjemper om kunden og kunden kjemper om billigst mulig mat – et uheldig resultat av dette er økt matsvinn.

«Vi håper at butikkene fremover vil ha miljøet i tankene før de kjører tilbud som er så lave at det resulterer i unødvendig hamstring», skriver Jeanette C. Nordanger. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

Jeanette C. Nordanger Matredder, Too Good To Go

En tredel av maten som produseres i verden, ender som matsvinn. Og her i Norge kaster vi minst 385.000 tonn mat hvert år. Fordi matproduksjon er ressurskrevende, er det derfor et stort miljøproblem at vi produserer så mye mat som aldri kommer til nytte.

Ekstrem prisdumping

At vi lever i en miljøkrise, er noe vi alle har fått med oss. Vi vet også at det kreves forandring i vaner fra alle hold om vi skal komme heldig ut av denne krisen. Dessverre ser det ut til at julen har den motsatte effekten. Butikkene ønsker å vinne flest mulig kunder og har i år igjen satt i gang med ekstrem prisdumping. Dette bidrar til hamstring og til at kundene, ifølge Virke, handler for 20 prosent mer enn ellers i året. Ifølge en ny undersøkelse fra Danske Bank, sier nesten fire av ti nordmenn at de kaster for mye mat i jula. Hovedårsakene er at de handler inn for mye, og at det blir mye rester man ikke får spist.

At vi kjøper så mye at vi kaster mer mat, er en retning jeg tror de aller fleste av oss er enig i at må snu. I en tid hvor miljøet vi lever i skriker etter mindre forbruk og matsvinn, er dette en trend vi egentlig ikke ønsker oss.

Vi vet at hverken butikkene eller kundene deres ønsker å bidra til økt matsvinn. Derfor håper vi at butikkene fremover vil ha miljøet i tankene før de kjører tilbud som er så lave at det resulterer i unødvendig hamstring. Og at du og jeg tenker oss om en ekstra gang før vi benytter oss av tilbudene, slik at vi ikke handler mer enn det vi klarer å spise opp.

Nye bærekraftige vaner

Med noen små endringer kan vi alle bidra til å redusere det store matsvinnet. La oss starte allerede nå med de endringene. Så kan 2020 bli året vi nordmenn skaper nye bærekraftige vaner når det kommer til forbruk og kasting av mat, også i høytiden. Jeg har tro på at vi kan det. For noe av det beste med oss mennesker at vi nettopp kan forandre oss når det virkelig trengs. La oss stå sammen i kampen mot matsvinn i 2020!

