Trygg økonomisk styring med Ap

I stedet tok de for seg Arbeiderpartiets program, og krevde svar på hvordan vi vil finansiere våre ambisjoner for Nye Stavanger kommune – uten selv å legge fram regnskap for egne valgløfter. Det virker som om kranglekraft er viktigere enn handlekraft for partiene som de 24 siste årene har styrt byen med ordfører fra Høyre.

Vi er trygge på at våre løsninger vil styrke Stavangers konkurransekraft – regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Derfor fokuserer vi på vår egen politikk.

For:

Altfor mange faller utenfor arbeidslivet. Vi bor i byen hvor veksten i antall og andel uføre har vært sterkest de siste to årene. Mens Oslo har nærmere 20 tiltak å velge i når unge blir ledige, har Stavanger bare et par. Det er ikke godt nok. Det skremmer oss at flere barn faller utenfor fellesskapet og ikke kan delta i aktiviteter med andre. 3000 barn lever i varig lavinntekt. Vi skal hjelpe familiene – gjennom å styrke de universelle ordningene som barnehage og skole. Vi aksepterer ikke at foreldre og rektorer igjen må slå alarm i avisene. Arbeiderpartiet vil heller styrke fellesskolen, og investere i våre barn – i fremtiden. Vi er kritiske til rekordøkningen i betalingsskoler for barn. Det er uholdbart at det står 60 eldre i kø for å få sykehjemsplass. I to år har en hel etasje på Lervig sykehjem stått tom. Kostnaden er beregnet til 15 millioner kroner årlig. Det er samme beløp som flertallspartiene har bevilget ekstra til Stavanger Forum i 2019. Arbeiderpartiet vil fylle denne umiddelbart.

Bruke penger klokere

Viktige satsninger vil koste. Derfor må vi bruke pengene klokere, og øke inntektene. Vi gjentar gjerne:

Vi har vært imot en demenslandsby som har steget i pris til hele 420 millioner kr.

Vi vil ta utbytte fra Stavanger Havn, med en opparbeidet egenkapital på nærmere én milliard kr.

Vi vil redusere bruken av eksterne konsulenter, fordyrende bemanningsbyrå og heller tilby hele, faste stillinger i egenregi.

Vi vil redusere sykefraværet gjennom økt bemanning og tillit til ansatte.

Vi vil at fagfolk fra reiselivsbransjen skal løfte kongressbyen – ikke politikere med lav kompetanse og høye styrehonorar.

Vi vil kutte styreverv for politikere – og ikke tillate at en politiker kan ha hele 17 ulike eksterne styreverv alene, som er tilfellet for en av artikkelforfatterne i innlegget.

Vi vil kreve avgifter fra cruisebåtene som legger til havn.

Vi vil kreve større bidrag fra nabokommunene i samarbeid hvor vi tar en for stor del av kostnadene.

Vi vil kreve at private betalingsskoler for barn som leier av kommunen betaler markedsleie.

Det viktigste til slutt: Arbeiderpartiet ønsker å få flere ut i jobb, slik at disse blir til nye skattebetalere. Flere i yrkesaktiv alder må flytte til byen vår, heller enn å skatte til nabokommunene. Vi vil jobbe smartere enn dagens flertall for å få flere nasjonale og internasjonale selskaper til å etablere seg her.

Er Høyrealliansen fornøyd?

Høyrealliansen har avkrevd svar fra oss – det har de fått. Når de har styrt byen mer eller mindre sammenhengende i 24 år, vil vi selv stille dem spørsmålet: Er de fornøyd med at flere barnefamilier flytter ut enn til Stavanger? At antall uføre øker, flere barn lever i varig lavinntekt, mens privat husholdningsgjeld går opp? At antallet dyre styreverv til politikere er rekordhøyt, mens Stavanger Forum igjen er nær konkurs? At lærernormen brytes ved flere av våre skoler, mens nybygg utsettes og flere skoler forfaller?

Vi mener tiden er kommet for et skifte. Heller enn mer av det samme, står Arbeiderpartiet for en ny, offensiv politikk som vil gjøre vår by mer attraktiv – for nye innbyggere, og for vårt næringsliv. Godt valg!