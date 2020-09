Pandemien har vist hvor viktige sykepleiere er, la det vise igjen i lønnsoppgjøret!

LØNNSOPPGJØR: «Koronapandemien har vist at den viktigste arbeidskraften har de dårligste lønningene!» Utsagnet kommer fra Kalle Moene, professor i økonomi. Det viser at lønnsoppgjøret i år, for blant annet sykepleiere, ikke må bli ett nulloppgjør.

Tilbakemeldingene viser at våre arbeidsgivere må ta inn over seg at kompetansen vår har stor betydning. Kompetansen og jobben sykepleiere har gjort før og under pandemien må verdsettes, skriver innsenderen. Foto: Marit Hommedal

Debattinnlegg

Nina Horpestad Fylkesleder, Norsk Sykepleierforbund, Rogaland

Mange har meninger om lønnen til sykepleiere, flere skriver at sykepleierne ikke fortjener mer enn andre yrkesgrupper som har hatt samfunnskritiske arbeidsoppgaver under pandemien. Det har heller ikke Norsk Sykepleierforbund (NSF) hevdet. Det vi imidlertid har sagt er at det er viktig at vi har gode rekrutterende tiltak for å sikre befolkningen nok tilgang på sykepleiere. Økt lønn er i så måte et viktig tiltak som virker raskt.

Sykepleiermangelen øker

Helsetjenestene hadde mangel på sykepleiere før pandemien og den er ikke blitt mindre nå. Denne uken har vi i NSF Rogaland hatt møte med våre fremste tillitsvalgte i fylket. Her kommer det klart frem at mangel på personell med sykepleierkompetanse har økt ytterligere. I tillegg legger kommunene fortsatt opp til at det er sykepleiere og annet helsepersonell som skal bemanne teststasjoner rundt omkring i landet. Disse tas fra en allerede presset helsetjeneste.

Tilbakemeldingene viser at våre arbeidsgivere må ta inn over seg at kompetansen vår har stor betydning. Kompetansen og jobben sykepleiere har gjort før og under pandemien må verdsettes. Ikke minst er dette viktig for å sikre at helsetjenesten beholder de som har tatt utdanning i sykepleieryrket. Undersøkelser viser at 20 % av dem som utdanner seg slutter som sykepleiere før de har vært i yrket i 10 år. Det hjelper lite at man øker antall studieplasser, hvis man ikke klarer å beholde sykepleierne i faget.

Derfor er det essensielt at våre arbeidsgivere prioriterer riktig i dette oppgjøret. I Kommunal Rapport 3. september kan vi lese at vi burde ha en større koronakriseforståelse. I den forbindelse siterer jeg NSF sin forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen: «Vi er enig om en ting – koronakriseforståelsen kunne vært større. Om lønn aldri kan være et tema, så burde Kommunal Rapports kommentator, med kriseforståelse av at 6000 sykepleiere mangler, stilt spørsmål ved hva arbeidsgivere og i denne sammenheng kommuner faktisk gjør for å rekruttere og beholde sykepleiere?»

En varslet krise

Denne krisen har vært varslet. Når covid-19-pandemien kom ble sykepleiermangelen særdeles åpenbar. Sykepleierne har fulgt tett de som har fått føle sykdommen på kroppen. Vi har, og vil fortsatt stå for, gjennomføring av testing, smittesporing, pleie og behandling av svært syke pasienter der vi står i smittevernutstyr i mange timer. Dette er svært krevende, og det ligger klare forventninger til arbeidsgiver om at denne jobben skal anerkjennes.

Sykepleiere og annet helsepersonell får stadig høre at det ikke passer seg å kreve høyere lønn, verken når det går bra eller dårlig for AS Norge. Det handler egentlig om: Når skal pasienter og brukere som har behov for sykepleierkompetanse prioriteres?

Gi sykepleierne økt lønn for å sikre befolkningen nok tilgang på sykepleiere.



