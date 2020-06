Fingrene av fatet, Wirak!

DEBATT: Aftenbladet skriver 17. juni at rådmannen i Sandnes har foreslått å legge ned ni stillinger for personer med psykiske lidelser ved Sandnes Pro-Service. Det samsvarer dårlig med kommunens anerkjente satsing på «recovery».

Varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) i Pro-Service handler om mer enn inntekt for personer som er uførepensjonert. Det er et arbeid å gå til, kollegaer, noen meningsfylt. Hvor arbeidet forebygger psykisk uhelse og en økt belastning på helse- og omsorgstjenesten, argumenterer Målfrid J. Frahm Jensen.

Målfrid J. Frahm Jensen Sandnes

Sandnes kommune har gjennom Mestringsenheten siden 2015 satset på recovery (gjenoppretting). Kort fortalt er recovery en tilfriskning gjennom arbeid, bolig og en meningsfull hverdag. Recovery handler om håp, samhørighet, identitet, mening og selvhevdelse. Personene gis mulighet for tilfriskning gjennom det de ønsker, blant annet arbeid. Et arbeid hvor arbeidet i seg selv er den viktigste medisinen.

En foregangskommune

Sandnes løftes frem der det snakkes om recovery. Den er en foregangskommune. Den har i så måte et godt omdømme. Den nyter respekt av satsingen.

Sandnes har også nylig lyst ut to 100 prosent prosjektstillinger som skal inngå i den nyopprettede recovery-hjelpa. Da harmonerer det dårlig med at de vil kutte i et eksisterende godt recovery-tilbud.

Sandnes må spare 300 millioner kroner. En skylder på svikt i inntekt på grunn av koronakrisen, oljenedtur og skattesvikt. Kan de virkelig skylde så mye på det? Har Sandnes brukt penger de ikke har? Kanskje det er flere enn Equinor som har hatt «hjemme-alene-fest»? Kanskje tok Wirak og Borgli for mye Møllers tran?

Rammer de svakeste

Rådmannen i Sandnes leter med lys og lykte etter steder å kutte. Spare en krone her, en krone der. Igjen rammes de som ikke står en så nær. De som på mange måter står utenfor. De som hvis jobb betydde et vendepunkt. Et liv. Der jobben er medisinen. Der jobben holder innleggelsene borte. Gir livsmot og holder unna tankene om selvmord.

Vi snakker om varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) for personer som er uførepensjonert. Det handler om mer enn inntekt. Et arbeid å gå til, kollegaer, noen meningsfylt. Hvor arbeidet forebygger psykisk uhelse og en økt belastning på helse- og omsorgstjenesten.

Rådmannen blir spurt om hvorfor de vil kutte ni stillinger til personer med psykiske lidelser, som i sum (650.000 kr) knapt utgjør lønn til en mellomleder. Rådmannen kaster ansvaret tilbake på Mestringsenheten. Sier at det er en vurdering den har gjort. Jeg vil anta at rådmannen har gitt beskjed til hver avdeling om å prioritere kutt. Avdelingene tvinges til lydighet. Jeg vil se den avdelingsleder som ikke lydig følger rådmannens sparepisk.

Møt dem ansikt til ansikt!

Å ta medisinen – her Pro-Service – fra personer som sliter, kan koste kommunen dyrt.

Jeg vil anbefale rådmann og politikere å besøke Sandnes Pro-Service. Møt dem dere vil ta arbeidet fra! Møt dem ansikt til ansikt! Se dem i øynene og si det! At dere vil ta arbeidet – den livsviktige medisinen – fra dem for å spare småpenger.

Skjerp dere! Dere vet godt hva dere gjør. Dette holder ikke. Fingrene av fatet!

