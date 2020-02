Godt nok liv – også for husdyrene

DEBATT: Harald Birkevold spissformulerer min spissformulering i en kommentar i Stavanger Aftenblad 29. januar. La meg derfor presisere at jeg selvsagt ikke er for dyremishandling.

– For husdyr må målet være at livet skal godt nok, uten lidelse «i utrengsmål», som den gamle dyrevernloven så godt formulerte det. Her lykkes moderne husdyrproduksjon bedre med enn noensinne, skriver Birger Svihus.

Birger Svihus Professor i ernæring, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Poenget mitt er at det ikke er mulig å unngå lidelse hos dyr i noe dyrehold, heller ikke i moderne husdyrproduksjon. Dette er en selvfølgelighet for alle som driver med dyr, men er et poeng som ser ut til å gå hus forbi mange som ikke lenger har kjennskap til moderne husdyrproduksjon. Ett bilde av et husdyr som lider er derfor nok til å vekke sterke følelser og krav om radikale endringer, ja selv forbud mot husdyrhold.

Umulig å unngå lidelse

Men selvsagt blir både folk og fe syke i ny og ne, og selvsagt kan også husdyrene, selv under de beste produksjonsforhold, være uheldige og brekke et bein eller få andre smertefulle skader. Det vil med andre ord være umulig å unngå lidelse i husdyrproduksjonen. Som i enhver annen næring vil det også være umulig å unngå at noen bryter dyrevelferdsregelverket. Heller ikke dette er derfor i seg selv grunnlag for systemkritikk.

Dyrevelferden i hele husdyrnæringen er betydelig bedre nå enn noensinne, nettopp som følge av systematisk arbeid i næringen over lang tid.

For husdyr må derfor målet være at livet skal godt nok, uten lidelse «i utrengsmål», som den gamle dyrevernloven så godt formulerte det. Her lykkes moderne husdyrproduksjon bedre med enn noensinne. For all del, dette betyr ikke at det ikke er rom for forbedringer, noe næringen er fullt klar over. Det jobbes fremdeles med å gjøre livet enda bedre for dyrene, innenfor de ressursmessige og økonomiske rammene som alltid vil være der. Og Mattilsynets arbeid med å sikre at regelverket følges må være godt nok.

Misforstått av mange

Mitt poeng under foredraget på det store, årlige landbruksmøtet på Varhaug var nettopp at der næringen har sviktet er ved å ikke påpeke selvfølgeligheten om at lidelse hos husdyrene er uunngåelig. Næringen har ikke skjønt hvor lavt kompetansenivået er hos den jevne forbruker. Det velmenende og korrekte budskapet fra næringen om at dyrene skal ha det bra, har blitt misforstått av mange til å bety at dyrene alltid og uten unntak skal ha det bra.

Men Harald Birkevold har rett i at landbruket er en sterkt politisert næring, som folk utenfor landbruket er spesielt berettiget til å ha meninger om. Ikke minst gjelder dette et så komplekst tema som dyrevelferd. Det er altså ikke kritikerne jeg først og fremst irriterer meg over, men derimot næringens egne servile responser på selv de mest urimelige kritikkene av landbruket. Det er nettopp fordi ydmykheten i landbruket er så stor, at misforståelser som den om at dyr aldri skal lide får fotfeste. Det taper både bønder og forbrukere på i det lange løp.

I all hovedsak et godt liv

La meg også korrigere en annen vanlig misforståelse, som også Harald Birkevold gjør seg skyldig i. Han later til å tro at dårlig dyrevelferd er noe som spesielt kjennetegner moderne husdyrproduksjon. Sannheten er derimot at dyrevelferden i hele husdyrnæringen er betydelig bedre nå enn noensinne, nettopp som følge av systematisk arbeid i næringen over lang tid. Jakob Sande (1906-1967) har kanskje bedre enn noen i diktet «Hungerfjoset» beskrevet tidligere tiders harde kår, også for husdyrene etter en lang vinter med lite mat, bundne på bås i trange og mørke fjøs: «Kraftlause står dei og ragar, kjøtlause knokar grin. Det syg i dei tome magar og hunger i augo skin». I dag får kyrne gå fritt i lyse velventilerte fjøs, og har mat i overflod. Et i all hovedsak godt liv med andre ord, også for husdyrene.



