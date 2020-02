Neste nye sykehjem i Stavanger må bli et demenssenter

Vi er opptatt av at det nye sykehjemmet som planlegges i Jåttåvågen, blir et demenssenter som vi nå ser i flere europeiske land, og som enkelte kommuner i Norge er i ferd med å etablere.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Erfaringen viser at beboere i demensvennlige sykehjem greier å ta seg ut og inn igjen i opptil to etasjer. Et bygg på seks etasjer, som nevnt i planene som er lagt fram i forbindelse med et nybygg i Jåttåvågen, betyr at flesteparten av pasientene fortsatt må leve et frustrerende inneliv, eller må ha assistanse fra ansatte til å komme seg ut i friluft», skriver Elsa Kristiansen og Aud.K. Knudsen. Foto: Rune Vandvik

Debattinnlegg

Elsa Kristiansen Leder i Senior Norge, Rogaland/Stavanger

Aud K. Knudsen Styremedlem i Senior Norge, Rogaland/Stavanger

Vi i Senior Norge Stavanger har lest papirene fra Per Magne Pedersen, Stavanger utvikling KF til Leidulf Skjørestad, Bymiljø og utbygging angående utbygging av nye sykehjem.

Den tverrfaglige arbeidsgruppa har kommet til at tomten i Jåttåvågen 2 vil være det beste alternativet for neste sykehjem som skal bygges. Kommunedirektør Per Kristian Vareide har gitt sin tilslutning. Vi er glade for at kommunen er på gang med planlegging av et nytt sykehjem på en tomt som gir muligheter til å gi borgere med demens gode vilkår. Omkring 80 prosent av alle beboere i sykehjem i Stavanger i dag har en demenslidelse. Vi er opptatt av at det nye sykehjemmet som planlegges i Jåttåvågen, blir et demenssenter som vi nå ser i flere europeiske land, og som enkelte kommuner i Norge er i ferd med å etablere.

Har Stavangers ledere tenkt at borgere med demens i vår by fortsatt skal leve innendørs med de konsekvenser det får?

Frihet med trygghet

Erfaringer fra andre land viser at frihet med trygghet er viktig for demente borgerne. Erfaringen viser også at beboere i demensvennlige sykehjem greier å ta seg ut og inn igjen i opptil to etasjer. Et bygg på seks etasjer, som nevnt i planene som er lagt fram i forbindelse med et nybygg i Jåttåvågen, betyr at flesteparten av pasientene fortsatt må leve et frustrerende inneliv, eller må ha assistanse fra ansatte til å komme seg ut i friluft, og inn igjen til der han eller hun bor. Har Stavanger kommune økonomi til å ansette et tilstrekkelig antall personer for å få det til? En slik ordning ville i tilfeller ødelegge den friheten som den demente trenger. Eller har Stavangers ledere tenkt at borgere med demens i vår by fortsatt skal leve innendørs med de konsekvenser det får?

En eller to ekstra etasjer på en del av bygget, kan sikkert være smart med tanke på administrative funksjoner og eventuelle andre ikke pasientrelaterte funksjoner, men ikke seks etasjer som antydet.

Ikke høyhus

Ut fra vår erfaring når det gjelder uteområder og plass for aktiviteter for pasienter med demens, bør hele det avsatte området i Jåttåvågen 2 utbygges som et moderne demenssenter med gode uteområder, og ikke som et høyhus og plassering av andre funksjoner på denne tomten.

Som de fleste sikkert vet, er tilpassede sykehjem for demente en stor mangel i Stavanger. Her har Stavanger en unik mulighet når det gjelder eldreomsorgen.

Det er bevist fra undersøkelser i Nederland og Danmark at uro og medisinbruk har gått ned når beboerne får jevnlig tilgang til frihet og bevegelse ute i frisk luft, og finner gjenkjennende trær og busker, blomster og kanskje en andedam, en huskatt kanskje, et sted å «kjøpe seg en kopp kaffe», og så videre.

Mulighetene er nå til stede

I dag er det stadig rapporter om vold på sykehjem i Norge. Å være «innestengt» med mangel på frihet til å bevege seg noe særlig, verken inne eller ute i det fri, kan naturlig nok skape frustrasjon og føre til vold, også i Stavanger. Derfor er trygge, gode, lett tilgjengelige og hyggelige uteområder ved alle sykehjem også ønskelig, slik at den som lider av demens kan bruke kroppen og oppleve noe som han eller hun alltid har satt pris på. Mulighetene er nå til stede, først og fremst i det nye sykehjemmet som skal bygges på Jåttå.

Vi håper at planleggingen i Jåttåvågen starter umiddelbart, siden det aktuelle området synes å ligge klart. Og vi håper at Jåttåvågen demenssenter står ferdig før 2026.

Publisert: Publisert: 7. februar 2020 08:00

Les også

Mest lest akkurat nå