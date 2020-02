Forbud mot privat fyrverkeri er løsningen

DEBATT: Rikard Spets, talsperson for norsk fyrverkeriforening, tar naturlig nok avstand fra forslaget fra MDG Sandnes, om forbud mot privat oppskytning av raketter på nyttårsaften.

«Jeg håper vi politikere kan lytte til det store flertallet av folket, rundt 70 prosent, som ønsker forbud mot privat fyrverkeri. Videre lytte til øyeleger og brannfolk, som ser lidelsene og som ønsker et nasjonalt forbud», skriver Erlend Kristensen. Foto: Illustrasjonsbilde/Scanpix

Erlend Kristensen MDG Sandnes

Jeg tenker at tiden for gammeldagse, farlige raketter burde være over i 2020. Nå har vi tross alt fått gode alternativer, som lysshow og kanskje til og med droneshow. Spets kommenterer dette som at det er mye lyd i forbindelse med et lysshow, hvor musikk er en naturlig del av showet. De fleste vil være enige i at kraftige smell er noe helt annet enn høy musikk. Heller ikke våre firbente venner vil reagere like mye på musikk, som kraftige smell.

Videre sier Spets at vi bare kan forestille oss lyden av tusenvis av droner i luften over Sandnes. Det holder sikkert med et hundretalls, for å si det slik. Jeg tenker at droner akkompagnert av musikk, vil summingen fra dronene knapt høres.

Lysshow er noe som kan brukes på nytt.

Lysshow hver eneste dag

Lysshow er også noe som kan brukes på nytt. For eksempel under hjemmekamper til Sandnes Ulf på den nye Østerhus Arena. Videre under Blinkfestivalen og alle andre byfester i Sandnes. Kanskje vi kan ha et fast lysshow hver eneste dag kl. 22, for å trekke folk til sentrum? I Paris har de for eksempel lysshow hver hele time, som lyser opp Eiffeltårnet, hvilket trekker mange skuelystne og som skaper liv. Dermed kan dette finansieres delvis av private. Videre unngår vi også personlige tragedier som å miste syn og hørsel, og vi unngår branner. Begge deler har store samfunnsmessige kostnader, som Spets ikke nevner.

Spets viser til at det har blitt færre skader, ved bruk av vernebriller og etter at forbudet mot pinneraketter ble innført. Mens øyelege Nils Bull, melder at det er altfor mange øyeskader fortsatt.

Når det gjelder antallet branner og branntilløp i perioden 1.1.2016 til 1.1.2020 viser den tydelig at det er vesentlig flere branner ved nyttårsfeiringen enn ellers i året. Snittet i perioden er 37,5 branner pr. dag. Dagene 31.12. og 1.1. viser i nevnte periode hele 78,9 branner og branntilløp, som er over dobbelt så mye som snittet. Tenk alle de personlige tragediene dette medfører. Branner kan ramme hvem som helst.

Lytt til flertallet

Jeg håper vi politikere kan lytte til det store flertallet av folket, rundt 70 prosent, som ønsker forbud mot privat fyrverkeri. Videre lytte til øyeleger og brannfolk, som ser lidelsene og som ønsker et nasjonalt forbud. Men lokalt i en kommune står vi fritt til å innføre «sikre soner». Det er det minste vi kan gjøre, frem til et nasjonalt forbud innføres. Nå er Frp ute av regjeringen. Da håper jeg også tiden for nasjonalt forbud nærmer seg.

