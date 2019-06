Dette skjedde i vår storbyregion. I vår nabokommune Sandnes. Sånn kan vi ikke ha det! Jeg har mange fantastiske venner som er glade i Pride og feirer mangfoldet med meg. Det er jeg glad for. Vi har en by der ordføreren står fjellstøtt for rettigheten til de som er homofile. Vi har en regjering som aktivt støtter at homofile skal ha sine rettigheter – ja faktisk sine menneskerettigheter. Det er jeg også glad for. Likevel ser vi at slike angrep skjer.

Kampen fortsetter

Det betyr for min del at kampen for frihet til å være den du er – den fortsetter. Vi skal aldri hvile. Vi skal aldri lene oss tilbake eller gjemme oss vekk. Vi må stå opp sammen! Stavanger på Skeiva er vår lokale Pridefestival – og det er kanskje enda viktigere enn noen gang at vi viser støtte til de to damene som nå er rammet i Sandnes gjennom å delta på denne festivalen i september. Selv om festivalen feires i Stavanger er det folk fra hele fylket som deltar. Og folk fra hele fylket som står sammen om å støtte opp om at folk kan være den de er.

Dette er ikke ansiktsløse mennesker – det er meg, det er din beste venn, det er din datter, det er din sønn eller arbeidskollega.

Mange står bak dere

Først vil jeg gi støtte til de to damene som er rammet av dette angrepet. Jeg vet ikke om dere leser dette – men dere skal vite at vi er mange som står bak dere – og rundt dere. Dere er ikke alene! Vi føler med dere og vi forventer at politiet etterforsker dette angrepet grundig og at gjerningspersonene blir stilt til ansvar.

Dette handler også om å stå opp for alle de som er homofile og lesbiske. At de skal føle seg trygge i sin by og sitt nærmiljø. Enten de lever i parforhold, er single eller bor sammen med venner. Uansett hvilket yrke de har, enten de er leger, sykepleiere, entertainere, lærere, sosialarbeidere, ingeniører, idrettsutøvere, musikere eller kunstnere. De skal føle seg trygge på sine arbeidsplasser og i sine hjem.

Jeg vil også gi en beskjed til alle de som er unge, som er ungdommer eller som er i skapet ennå. Vi støtter dere, vi jobber for en trygg by og en trygg region. Dere skal kunne føle dere trygge når dere ønsker å stå frem. Slik hatkriminalitet skremmer mange sårbare unge – og gjør dem utrygge på omgivelsene. De må vite at dette er noe et helt samfunn står opp i mot. Noe alle partier tar avstand fra.

Bruk et minutt

Antallet homofile som er blitt utsatt for konkrete trusler som følge av at de er homofile er 15 prosent – mens blant resten av befolkningen er antallet som opplever trusler 4 prosent viser tall fra barne- og likestillingsombudet. Alle de andre tallene viser også at LHBT personer blir trakassert mer, og hetset mer og utsatt for hatefulle ytringer. Dette er ikke ansiktsløse mennesker – det er meg, det er din beste venn, det er din datter, det er din sønn eller arbeidskollega. Det er de som du er glad i – de du har omsorg for som opplever dette. Bruk et minutt på å sende dem en melding, snap eller bilde. Der du viser at du bryr deg og sier ifra om at dette ikke er greit. Sammen er vi sterke. Love is love.