Sandnes Senterparti var de første til å løfte fram prinsippet om folkeavstemning i bystyret i Sandnes da det var snakk om kommunereform. Folkeavstemning om spørsmålet om sammenslåing mellom Sandnes og Stavanger ble gjennomført 30. mai 2016. Vedtaket i Forsand kommunestyret om sammenslåing med Sandnes kom så kort tid før folkeavstemningen i Sandnes at det var for sent å få denne med, det måtte vi forholde oss til.

Vi ville valgt folkeavstemning

Avgjørelsen var tillagt Forsand kommunestyre om de ville gjøre bruk av folkeavstemning eller innbyggerundersøkelse da de skulle spørre folket i august 2016. Sandnes Senterparti har aldri vært i tvil om at vi ville valgt folkeavstemning. Det er et viktig prinsipp for oss.

Forsand Senterparti stemte også for folkeavstemning, men flertallet ville ha innbyggerundersøkelse. Johnsen kommer med en påstand om at det var 50 innbyggere i Forsand som ble spurt i en innbyggerundersøkelse. Det er feil. Ifølge protokoller fra kommunestyret i Forsand, så var det 300 av 896 stemmeberettigede innbyggere som ble oppringt, der 52 prosent svarte at de ønsket å slå seg sammen med Sandnes, 42 prosent ønsket Strand, 3 prosent ønsket Gjesdal og 5 prosent visste ikke, når de ble stilt spørsmålet om hvilken kommune de helst ønsket sammenslåing med.

Ikke vårt mandat

Johnsen viser også til vedtaket 6. juni, som ble hindret og sendt til lovlighetskontroll hos Fylkesmannen og kjent ulovlig. Vi stiller oss bak Fylkesmannen sin vurdering, men tenker ikke at Sandnes bystyre skulle aksjonere for et vedtak i en annen kommune. Det tilligger Fylkesmann og Storting sitt mandat.