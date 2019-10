Kongsgata er en del av Stavangers identitet som middelalderby. Den er en viktig innfallsvinkel til sentrum fra sør og er uløselig knyttet til Breiavatnet, Domkirken og Kongsgård.

Etter en rekke politiske vedtak i flere valgperioder om vern og rehabilitering av Kongsgata, var det forstemmende å se hvor freidig kommunedirektøren tillot seg å være da han forrige uke foreslo å asfaltere ned den historiske gata vår.

Enstemmig imot asfalt

Senest i desember i fjor behandlet vi en stor sak om Kongsgata i kommunalstyret for miljø og utbygging. Da vedtok vi enstemmig – enstemmig! – at den skulle anlegges med brostein, som del av et større prosjekt for å rehabilitere og bringe mer liv til hele området langs Kongsgata. Alle partiene var enige om dette!

Det skal komme bredere fortau, personbiltrafikken skal bort og det skal komme lekeplass ved området. Gaten skal fundamenteres på en langt bedre måte ved at det graves én meter ned – og, ja, det skal legges brostein. Politikerne fikk alle alternativene fremlagt før denne behandlingen. Vi hadde mulighet til å gå for asfalt. Det ville vært noe rimeligere, men vi bli enige på tvers av samtlige partier, å gå inn for at det skal være brostein i Kongsgata!

Det politiske Stavanger var enige om at det historiske i Kongsgata skulle tas vare på! Det handler om Stavangers egenart, middelalderbyen og trehusbyen. Det er i dette perspektivet det er helt ubegripelig at kommunedirektøren går totalt motsatt vei i sitt budsjettforslag. Jeg synes faktisk det er respektløst overfor de folkevalgte, etter så mange runder med grundig politisk behandling.

Verdt kostnaden

Ja, det koster faktisk noe å ha brostein i en by. Men det er å ta vare på det verneverdige. Det er slike elementer som bidrar til å gjøre byen vår unik. Rådmannen begrunner omkampen med å spare 10 millioner kroner. Men han unnlater å presisere at dette er i et totalt investeringsbudsjett på 5,2 milliarder kroner! Det kan være flott å spare penger, men hvis man har behov for å spare 10 millioner kroner, er det fullstendig feil – og i strid med den politiske folkeviljen i Stavanger – å gjøre det på bekostning av rehabilitering og vern i de historiske delene av sentrum.

Dette er et historieløst forslag fra kommunedirektøren, og vi forutsetter at det var et arbeidsuhell. Gjennom en årrekke har Venstre kjempet for bevaring av det historiske i Stavanger sentrum, og vi er krystallklare i denne saken: Kongsgata kan overhodet ikke asfalteres. Vi skal ta vare på det som gjør byen vår unik. Derfor vil vi selvfølgelig reversere kommunedirektørens forslag når vi i desember legger frem Venstres alternative budsjettforslag for kommunestyret.