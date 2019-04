Enten du skal være hjemme, reise til fjells eller mot havet i påsken så kan det være lurt å ta en titt i den nedprisede disken på butikken når du skal handle. Er det noe mat du kan redde der? Ja, for påsken er en tid der butikkene bugner av mat, og vi kan jo bare innrømme at vi ofte handler langt mer enn vi trenger. Så hvorfor ikke sjekke datodisken da?

Restemat på tur

Påsken er tid for både tradisjoner og kreativitet. Hva med å servere en deilig hønsefrikasse med herlige scones en dag? Inviter gjerne gjester. Så kan du varme opp restene dagen etter, ta med deg på termos og ut på tur. Det finnes ikke noe bedre enn restemat på tur!

Det er ikke så mye som skal til for at vi reduserer svinnet.

En annen høydare hos oss er å lage hjemmelaget «Kvikk Lunsj». Da har vi steikt et lass med vafler – og trolig litt for mange til det vi har plass til i magen. Vafler kan fint pakkes inn og spises både en og to dager etter. Men har vi restevafler så liker vi å lage noe skikkelig digg av dem. Vi setter ovnen på 150 grader og skjærer vaflene i strimler. Så legges de på bakebrettet og settes i ovnen i ca. 30 minutter. Vaflene blir da porøse som kjeks. Finn frem en god sjokolade. Smelt den i en kjele med litt fløte og dypp vaffelkjeksen i sjokoladen. Legg så den hjemmelagde «Kvikk Lunsjen» på en plate og la dem avkjøle. Tenk deg når du har kommet opp på fjelltoppen i påsken og så drar du opp en liten boks med hjemmelaget kvikk lunsj. Tror du det blir suksess, eller? Jeg garanterer deg at du vil få mange smil tilbake!

Vekkes til live i et vannbad

Jeg har alltid en god intensjon om at vi skal spise oss ut av kjøleskapet hjemme før vi reiser til fjells i påsken. Men noen ganger ligger det igjen litt grønnsaker og forskjellig snask i kjøleskapet. Det er ikke alltid like kjekt å åpne kjøleskapsdøren når vi kommer hjem etter en uke til fjells. Men fortvil ikke. De fleste grønnsaker som har blitt dvaske kan du vekke til live igjen i et vannbad. Alt av rotgrønnsaker trenger bare en skål med kaldt vann og en natt i kjøleskapet, så er de gode som nye. Eller kanskje enda bedre!

Da er det på tide å lage en fin restemiddag mot slutten av påsken eller en av de første dagene etter påske. Denne retten er vegetarvårruller, gjerne med en deilig peanøttsaus. Inni vegetarvårrullene legger du oppkuttede grønnsaker. Her kan du blande sammen alt det du har – og selvsagt alle dem du har vekket til live igjen. Kutt dem i fine strimler og legg i rispapir. Det er utrolig godt. Har du frukt på kjøkkenbenken som ikke blir spist før påske så kutt den i biter og legg i frysen. Da kan du lage en deilig smoothie og kickstarte uken etter påske.

Ikke mye som skal til

Som du ser, det er ikke så mye som skal til for at vi reduserer svinnet. La oss snu trenden. Matredding er nemlig skikkelig gøy og bra for både miljøet og lommeboken!