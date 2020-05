Ingen grønn omstilling med røde tall

DEBATT: Selvfølgelig skal vi stille opp for de 200.000 arbeiderne i vår største næring.

«Norsk olje og gass sysselsetter direkte og indirekte om lag 200.000 mennesker og mange av dem opplever nå – i likhet med andre næringer – usikkerhet for fremtiden. Selvsagt skal vi stille opp for dem», skriver Aleksander Stokkebø. Foto: Scanpix

Aleksander Stokkebø Stortingsrepresentant, finanskomiteen (H)

3. mai skriver Klaus Mohn (UiS) at vi ikke bør hjelpe næringen gjennom korona-krisen. Debatten om debatten får andre ta, men ønsket om å slippe roret og «overlate handteringa av krisa til selskapa» fortjener et motsvar. Det ville vært totalt uansvarlig politikk.

Selvsagt skal vi stille opp

Norsk olje og gass sysselsetter direkte og indirekte om lag 200.000 mennesker og mange av dem opplever nå – i likhet med andre næringer – usikkerhet for fremtiden. Selvsagt skal vi stille opp for dem.

Derfor vil Høyre gjennomføre midlertidige justeringer i oljeskatten, for å trygge aktiviteten i verfts- og leverandørindustrien. Forslaget som er lagt frem, vil gi økt likviditet, og vi lytter nå til tilbakemeldingene om mulige forbedringer.

Stabilitet og forutsigbarhet er et adelsmerke ved norsk petroleumsforvaltning, og det skal det fortsatt være. Endringene vil derfor være midlertidige og tydelig avgrenset. De kommer verken brått eller brutalt på noen, men er et etterspurt bidrag for å holde aktiviteten jevn og jobbene trygge. Mohns sammenlikning med u-lands uforutsigbare næringspolitikk faller på sin egen urimelighet.

Dessuten er dette en skatteutsettelse, hvor selskaper som investerer betaler mindre særskatt i år og neste år, og mer de påfølgende. De betaler fremdeles full ordinær selskapsskatt, på lik linje med alle andre bedrifter i landet. De får altså ikke en større fordel enn andre næringer, som Klaus Mohn påstår.

Skape flere grønne, lønnsomme jobber

Mulighetene for vår største industri er enorme. Med offshore vind, elektrifisering og hydrogen kan vi utvinne hydrokarboner uten utslipp. Med karbonfangst og lagring kan vi bruke naturgass til å produsere utslippsfri hydrogen, som markedet kan forbruke uten utslipp. Regjeringen har satt i gang verdens største flytende havvindpark og karbonfangst- og lagring, og vi jobber med en egen hydrogenstrategi. Samtidig får Nysnø klimainvesteringer, som det er kjempebra at Mohn tar del i, nå tilført en ekstra milliard. Med Høyre i regjering skal vi bruke markedet til å skape flere grønne, lønnsomme jobber.

Den største tabben vi nå kan gjøre er å kappe av oss det beinet vi står på, midt mens vi er i ferd med å bygge opp nye. Ingenting er så ødeleggende for grønn omstilling som verft og leverandørindustri med brukken rygg, uten kapital og kompetanse. Ingen kan vinne fornybare oppdrag hvis de allerede er konkurs.

Reddet mange verft

Under forrige oljeprisfall ga regjeringen grønt lys til Johan Sverdrup-utbyggingen. Det reddet mange verft, slik at den grønne omstillingen kunne fortsette. Nå har Aibels verft i Haugesund om lag 40 prosent fornybar-oppdrag. Det illustrerer at å ta vare på dagens jobber og drive effektiv omstilling ikke er en motsetning, men henger sammen.

Norsk olje og gass vil fortsatt være en viktig i mange år fremover. Næringen vil igjen bidra til å fylle opp fellesskapets sparekasse og være en viktig brobygger over til et mer fornybart samfunn. Selvfølgelig skal vi stille opp for de 200.000 arbeidstakerne i vår største næring.

