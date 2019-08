Hvorfor skal vi som bor på Finnøy ha så dårlig kollektivtilbud?

Har jeg en avtale på sykehuset, universitetet eller for eksempel på Madla klokken 9, betyr det at jeg må ta 6.15-båten. Siden jeg bor 5,5 km fra Judaberg, der båten går, tar det én time å gå til båten. Jeg må altså gå hjemmefra fire timer før avtalen. Båten er i byen 7.05 så mye går også med til ventetid.

Neste båt går 7.55 og er i byen 8.50. Dette er for seint for å rekke avtaler. Det forundrer meg at det ikke går båt minst en gang i timen om morgenen. For det er vel et ønske at også vi på øyene skal benytte oss av kollektivtransport? Et alternativ er buss gjennom tunnelen. En buss som kjørte rundt Finnøy slik at vi som bor litt i utkanten kunne hoppet på, og som fraktet oss til Rennesøy, ja for her går det buss til byen. Men nei! Jeg vil påstå at det legges opp til at hver og en som bor her på Finnøy skal ha bil. Det er merkelig.

Skritteller

Før i tiden, da jeg bodde i Dusavik, gikk det buss til byen hvert tiende minutt. På Finnøy kjører Finnøybuss et par ganger hver dag, men ikke til 6.15-båten. Hvis jeg har vært litt sein og ikke rekker båten som går 15.30 fra byen, må jeg også gå hjem.

Dette blir det god trim og mange skritt på skritttelleren av, men er det bærekraftig i lengden? Målet må vel være å få et kollektivtilbud som gjør det mulig å leve uten bil?

Nå er det også slik at hvis jeg skal ha en kveld i byen, på teater, kino, eller ut og spise, så nytter ikke dette på en mandag, tirsdag eller onsdag. Da går siste båt hjem klokken 20. Skal vi være «lenge ute» må vi dra torsdag, fredag eller lørdag og ta 23-båten hjem. Den er på Judaberg 23.45 og så går vi én time og er hjemme i ett-tiden!

Bom fast

Hvorfor i alle dager skal vi som bor på Finnøy ha et så elendig kollektivtilbud? Hvorfor går det ikke flere båter og hvorfor er det ikke buss som kan få oss gjennom tunnelen? Jeg skulle gjerne syklet, men det er jo ulovlig. Uten bil sitter vi bom fast på Finnøy. Dette handler jo om penger, så når vi nå skal inn i Nye Stavanger må kollektivtilbudet bli like bra som i resten av byen.

Hvem kan ta tak i dette slik at vi som ønsker å være «grønne beboere» har et tilfredsstillende kollektivtilbud som vi kan benytte oss av? Jeg håper noen kan svare klart på dette før valget.