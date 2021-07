Hvorfor finnes det ingen direkterute mellom Stavanger og Sola?

KOLLEKTIVTRANSPORT: Etter å ha opplevd et svært tungvint system for enkeltbillett-kjøp på Flybussen, slo tanken meg at det bør gå an å reise billigere mellom Stavanger og flyplassen via en vanlig Kolumbus-drevet bussrute.

Innsenderen har lagt inn en rød pil der det burde vært en naturlig forbindelse mellom bussveiene. Foto: Rogaland fylkeskommune

Debattinnlegg

Alf Bergin Stavanger

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Jeg var en flittig bruker av flybussen mellom Stavanger og Stavanger lufthavn, Sola. Ting var så enkelt. Vipset til meg et klippekort i ny og ne. Det var et godt alternativ, rimelig også sett i lys av enkeltbilletter på flybussen.

Nå har vi vært inne i koronaens tidsalder, alt har blitt endret, også reisevanene til folk. Jeg skulle for eksempel finne mitt gamle klippekort på mobilen, som hadde ligget i koronadvale, da jeg nylig returnerte fra Bergen. Jeg gikk nesten om bord i flybussen, men fant ikke klippekortet. Den vennlige flybussjåføren kunne fortelle at Vipps var over og ut.

Tungvint billettsystem

Men, ifølge flybussen.no er det full anledning til fortsatt å kjøpe klippekort til 820 kroner (Per 6. juli). Men, de kan altså ikke brukes. Etter en hyggelig samtale med Flybussen er jeg nå nødt til, hver gang jeg skal bruke flybussen, å sende e-post til dem. Da kan kundeansvarlig utløse billett for meg. Manuelt. Vedkommende kunne fortelle at han hadde 32.000 klipp å administrere. Kanskje ikke helt 2021 ...

Min løsning ble en enveisbillett fra Sola til Stavanger med Kolumbus rutebuss. Da med bytte av buss sånn cirka midtveis i Tananger. Det kostet meg 40 kroner. Betraktelig mindre enn 160 kroner det ville blitt for enveisbillett med flybussen. Litt strevsomt ble det med denne ruta, for det viste seg at det ikke er noen automatisk korrespondanse mellom de to bussene det gjelder (nr. 2 og 42). Her var det snakk om sekunder og minutter.

Jeg ble akkurat for sen, så jeg måtte vente 15 minutter ekstra. Derfor stiller jeg meg spørsmålet: Hvorfor har ikke Kolumbus en direkterute til flyplassen fra Stavanger? De har det mellom Sandnes og Sola (nr. 42).

Et stort marked

Det må jo eksistere et stort marked for Kolumbus med en slik rute. Ja vel, det tar ifølge reiseplanleggeren til Kolumbus 33 minutter fra min holdeplass og til Sola, mot 17 minutter med flybussen.

I dag har bussrute nr. 2 endeholdeplass ved utenriksterminalen i Risavika, dit Bussveien også skal gå. Hvorfor planlegges ikke Bussveien til flyplassen i stedet? Det må da være langt flere som ønsker å ta direktebuss til flyplassen enn til ferjeterminalen? Så vidt jeg har forstått er det kun cirka tre kilometer som skiller de to planlagte bussveistrekkene: til Risavika, og fra Sola sentrum til flyplassen.

Målet med Bussveien er å få flere til å reise kollektivt. Kolumbus har sine verdier: De skal være kundeorientert, ansvarlig og nytenkende. Sett i lys av disse tre verdiene, bør man kanskje vurdere en rute som på en billig måte forbinder Stavanger ikke bare med Rogaland, men også med resten av verden? De har greid det med bybanen i Bergen ...

I dag har bussrute nr. 2 endeholdeplass ved utenriksterminalen i Risavika, dit Bussveien også skal gå. Hvorfor planlegges ikke Bussveien til flyplassen i stedet? Det må da være langt flere som ønsker å ta direktebuss til flyplassen enn til ferjeterminalen?