Anonym kvinne (Aftenbladet kjenner vedkommendes identitet)

Skribenten er anonymisert av hensyn til hennes mindreårige barns personvern.

At Rogaland A-senter legges ned med grunnlag i at det er «for kompetanse­tungt», og dermed for dyrt for Helse Vest, er kortsiktig og naiv tenkning. For hva koster egentlig en med rusproblematikk samfunnet uten denne spesialist kompetansen?

Alle vil meg vel, men ...

Før jeg startet behandling hos A-senteret hadde jeg i løpet av de siste par årene jeg vært innom Helsehuset og derifra blitt henvist til utredning ved en distriktspsykiatrisk klinikk (DPS). Her møtte jeg en hyggelig nok psykologistudent, men som hadde begrensede verktøy og for meg virket å sette seg fast i rapportering i «pakkeforløpet».

Jeg ble tatt i ruskjøring (heldigvis) som involverte legevakt og tingrett.

Jeg har vært til en rekke legebesøk med samtaler hos fem ulike (og dedikerte) vikarierende fastleger.

Jeg har vært til møter i AA. Jeg har vært sykemeldt i korte perioder, og ikke minst har jeg to barn som ble påvirket av mitt rusmisbruk.

Barnevernet har vært innom og har gode folk, men dessverre et system med stadig nye kontaktpersoner og et rapporteringssystem som tar det meste av plassen.

Alle steder i systemet har jeg møtt hyggelige folk som vil meg vel, men som dessverre virker å være begrenset av verktøy og system som kun ender i avbrutt behandling og oppfølging som av og til kan gjøre vondt verre.

Helhetlig og kompetent

Ved A-senteret føler jeg meg tatt imot med respekt, og ikke minst har jeg fått tillit til å være ivaretatt, og de har den kompetanse og erfaring som jeg ikke kan se noen andre steder i Helse Vest.

De ivaretar ikke bare meg, men også mitt mindreårige barn med en familieterapeut som har spesialkompetanse og erfaring og trygge rammer å komme til som barn.

Med A-senteret i ryggen er jeg nå i en mer stabil hverdag hvor jeg kan ivareta meg selv og mine barn, og jeg kan ha en jobb hvor jeg betaler skatt og bidrar til samfunnet.

Hva er den egentlige prisen for å kutte et så sterkt og unikt tilbud som Rogaland A senter?