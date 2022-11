Kan me snakka saman?

GJESTEKOMMENTAR: Det er meir å læra om norsk politikk av EU-kampen og Leif Johan Sevland enn frå endelause sendingar og debattar om vala i USA.

Vi ser korleis polariseringa i politikken i USA smittar av i Noreg. Då er det ekstra viktig at vi kan snakka saman, same kor ueinige vi er.

Aslak Sira Myhre

I 1994 sat eg på med Børge Brende til skuleval om EU. Eg trur det var til Osterøy. Han var nestleiar i Høgre. Eg var leiar for Ungdom mot EU i Hordaland. Han var ein etablert politikar og kjendis. Eg budde på ein hybel utan bad og vart arrestert oftare enn eg klypte håret. Men han var ikkje landssvikar, og eg var ikkje ein russisk agent.

Mykje kan seiast om den norske EU-kampen i 1994. Men når eg ser korleis den politiske samtalen held på å utvikla seg no, er det fyrst og fremst attande på eit lærestykke i folkestyre og ein respektfull offentleg samtale. Rett nok var det harde tak i diskusjonane, og rett nok fanst det både dei som brunskvetta og dei som meinte at EU hadde noko med dyret i openberringa å gjere, men dette var marginale krefter. Hovudsakleg var det to politiske rørsler med til saman over 200.000 medlemar i politisk strid om eit avgjerande, politisk spørsmål. Me var politisk ueinige, me var tidvis ueinige om fakta, og striden sette djupe spor, særleg i Arbeidarpartiet. Men me kunne likevel køyra i same bil til debattar.

Sevlands metode

Eg er redd me er på veg til ein annan stad no. Eg lærte noko av Brende den dagen. Eg lærte meir om det då Høgre-ordførar Leif Johan Sevland tok imot meg som bystyrerepresentant for Raud Valallianse i Stavanger nokre år seinare. Me kunne òg vera rykande ueinige, og eg kunne nok provosera han grenselaust med å gå rundt både dei formelle og uformelle reglande for korleis ein bystyrerepresentant skulle fungera.

Men eg og resten av den nyvunne raude benken var like fullt ein del av bystyret og den politiske samtalen. Når viktige avgjersler vart tekne i den borgarlege konstellasjonen, ringde han meg for at det revolusjonære partiet skulle vera informert på lik linje med andre. Det var telefonar han ikkje hadde trunge å ta, men som han tok likevel.

Eg sit ein annan stad no enn eg gjorde den gongen, og eg stussar skjegg og hår langt oftare enn eg demonstrerer. Eg forvaltar makt i staden for å vere «med folk mot makta», som det gamle partislagordet laud. Vegen dit har gått gjennom slike små og store handlingar som Brende og Sevland stod for. På det viset er eg vorten slukt av det systemet eg ein gong kjempa så hardt mot. Men det er ikkje berre det det norske systemet gjer. Det er eit system kor to store folkerørsler, i 1972 og 1994, klarte å halde Noreg utanfor EU. Sjølv om det store fleirtalet av aviser, politikare, kapitalistar og maktpersonar ynskte seg eit slik medlemskap meir enn noko anna. Me vann, dei tapte – og livet og politikken gjekk vidare.

Smitten frå USA

Denne veka heldt dei val i USA igjen. Og som vanleg vart det valet dekka i norske medium som det skulle vera ei norsk folkeavstemming og finalen i Melodi Grand Prix. Den verkelegheita kommentatorar og politikarar refererer frå der, er så langt frå Børge Brende og meg i ein bil på Osterøy du kan kome. Amerikansk politikk ser ut som ei slagmark. Dei to partia gjer sit beste for å sverta kvarandre, og to halvdelar av folket ser ut til å ha like lite tiltru til kvarandre. Det er eit system kor Trump ikkje er årsaka, men berre det siste symptomet på sjuka. Og eit system som byggjer på eit samfunn prega av enorme skilnader og ein djup og veksande fattigdom.

Alt som utviklar seg i amerikansk kultur, kjem før eller seinare til Noreg, anten det er popmusikk, fjernsynsseriar eller klesmotar. Dei siste åra har me òg importert debattformer og debattklima. Debattane om kjønn og kolonitida, som har rasa hardt i nokre miljø dei siste åra, er bygde meir på den amerikanske røyndomen enn den norske.

Det utviklar seg ein politisk krig i Noreg og no, mellom «dei sinte mennene i kommentarfelta» og «dei etablerte elitane». Den utviklinga skjer samstundes som orda i det etablerte ordskiftet òg vert hardare. Særleg i spørsmål der ueinigheita treffer på motsetnadane mellom «folk» og «elite».

Straumdebatten, Ukraina-debatten og no sist diskusjonen om kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik si handtering av ein rapport frå Forsvarets Forskningsinstitutt, får fram dei store orda i ordskifta. Acer-tilhengarar, den til ei kvar tid sittande regjeringa og Gro Harlem Brundtland vert kalla landssvikarar i kommentarfelta, medan dei som ikkje står lydig på lina i spørsmål om Ukraina, russiske påverknad på norske val eller EØS- og Nato-debatt, blir peika ut som tvilsame i det offentlege ordskiftet. Når tidlegare utanriksminister Ine Marie Eriksen (H), med støtte frå Venstre, lèt som ho tvilar på at Gjelsvik er til å stola nok på til at han kan ha ansvaret for dei norske vala, kan eg ikkje sjå anna enn at inspirasjonen kjem frå USA.

Kor endar me?

Eg er redd for det me held på med. I eit tid kor Russland krigar i Ukraina, verda står framføre ei energikrise utan like og Noreg er i ferd med å utvikla ein fattigdom me ikkje har sett sidan før andre verdskrigen, treng me å snakka saman. Ikkje skyva kvarandre ut av fellesskapen. Folkerørsler, EU-kampane og Høgre-ordførarar som ringer til dei revolusjonære, er det me treng å læra av, – ikkje av amerikansk eksport av politisk galskap.