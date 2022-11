Naivt fra Norges Bank om digitale penger

DEBATT: Det kan virke som premisset for at digitale sentralbankpenger (DSP) ikke skal kunne misbrukes, er basert på troen om at Norge vil forbli demokratisk og hav høy grad av tillit mellom myndighetene og innbyggerne i uoverskuelig fremtid. Det er en usannsynlig forutsetning.

Det er i utgangspunktet ikke noe grunnlag for å stille seg tvilende til at systemet vil bli utviklet etter demokratiske spilleregler, men når betingelsene ved DSP-er er at de blir underlagt total kontroll av sentralbankene – sier det seg selv at betingelsene kan endres.

Martin Schanche-Olsen Sandnes

I Aftenbladet den 4. november skriver Torbjørn Hægeland i Norges Bank i et innlegg med overskriften «Misvisende om digitale sentralbankpenger» som svar til mitt opprinnelige innlegg, «Digitale sentralbankpenger er en dystopisk idé». I innlegget tilbakevises det at «Norges Bank og norske myndigheter (får) muligheten til å kontrollere, overvåke og programmere pengene våre på en måte som mangler sidestykke i historien».

Kva bruker du pengene på?

Norges Bank skriver i sitt svar at dette «naturligvis ikke er riktig», og gir inntrykk av påstandene er grunnløse. Det er de ikke. I Norges Bank sine egne notater fremkommer det at «DSP må være kontrollert av Norges Bank. Uavhengig av driftsopplegg må Norges Bank kunne instruere om alle forhold ved systemet», og «Norges Bank må ha absolutt kontroll over kjernen i et DSP-system».

Budskapet forsterkes av uttalelser av styreleder Agustín Carstens for bankenes sentralbank, Den internasjonale oppgjørsbanken (BIS), hvor Norges Bank er en av aksjonærene. I en paneldiskusjon i 2020 (fra det 24. minutt) uttaler blant annet Carstens at sentralbankene vil ha «absolutt kontroll» over hvilke regler som skal gjelde for DSP, og at den nye teknologien vil sikre at reglene blir håndhevet. Carstens nevner også hvilke muligheter DSP gir sentralbankene til å overvåke hvem som bruker pengene på hva.

Norges Bank bedyrer like fullt at det ikke er kontroll og overvåking som er formålet med å innføre DSP, men «fordi bruken av fysiske kontanter er fallende, og fordi vi ønsker å være føre var dersom private aktører alene ikke skulle tilby den norske befolkningen et sikkert, effektivt og attraktivt betalingssystem». Ifølge Norges Bank skal systemet også være forankret i henhold til demokratiske spilleregler.

Hva skjer etter demokratiet?

Det er i utgangspunktet ikke noe grunnlag for å stille seg tvilende til at systemet vil bli utviklet i henhold til demokratiske spilleregler, men når betingelsene heftet ved DSP-er er at de blir underlagt total kontroll av sentralbankene – sier det seg selv at betingelsene kan endres. Da det avslutningsvis legges til grunn at «ingen kan garantere at Norge vil være et demokratisk samfunn kjennetegnet av høy tillit i all fremtid, heller ikke Norges Bank», understreker det mitt opprinnelige poeng.

Hvordan skal vi kunne stole på at DSP ikke vil misbrukes hvis makten er underlagt kontrollen til en sentralbank, når selv ikke denne kan garantere for hvilken politisk situasjon vi har i fremtiden? Det er vanskelig å se hvordan Norges Bank har belegg for å hevde at våre behov fremdeles vil bli ivaretatt hvis demokratiske spilleregler blir tilsidesatt. Det er i beste fall naivt.