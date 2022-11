Kongsgårds fortid og fremtid, skolehistorie fra 1824 føres videre

KRONIKK: La Kongsgård leve med elever! Det gir liv til byens sentrum, og ikke minst fortsatt fin tilvekst av unge samfunnsborgere med høy kompetanse.

Skolen til Eilert Sundt, Alexander Kielland, Sigbjørn Obstfelder, Didrik Arup Seip, Fartein Valen og mange andre senere prominente nordmenn trues igjen med nedleggelse. Derfor protestere dagens Kongsgård-elever mandag denne uken, med blant andre Pubertetskoret.

Trond Petter Harstad Pensjonert Kongsgård-lærer, prosjektkoordinator for skolejubileet i 2024

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Mange som har vokst opp i eller har oppholdt seg i lengre tid i Stavanger, har et forhold til Kongsgård skole. Med sin beliggenhet i hjertet av byen er skolen sammen med Domkirken, Kirkegaten, Valbergtårnet, Breiavatnet, Gamle Stavanger og Alexander Kielland-statuen noe som virkelig betyr mye for stavangerfolk flest.

Der skolen ligger, like ved Domkirken, har det vært drevet skole i en eller annen form helt tilbake til 1200-tallet. Skolen er derfor med sin 700 år lange tradisjon en levende kulturinstitusjon i Stavanger.

En kvalitetsskole

I 1824 ble Kongsgård en offentlig skole, slik vi kjenner den i dag. Stavanger katedralskole er skolens offisielle navn, et navn skolen bærer med stolthet. I dag består Stavanger katedralskole av to avdelinger, Kongsgård og Bjergsted. Sistnevnte er avdeling for musikk, dans og drama og ble en del av skolen i 2012. Det finnes bare syv katedralskoler i Norge.

Skolen har tradisjon for kvalitet, høyverdig undervisning og gode læringsresultater – sammen med en skolekultur preget av trivsel, nærhet og kollegialt samhold. Søkningen til skolen er stor. Konsekvensen av dette er mange motiverte elever som bidrar til det gode læringsmiljøet. Dette er et inntrykk omgivelsene har av skolen, og som mange setter pris på og ønsker å ta vare på.

I samfunnslivet hard det vært og er i dag en rekke tidligere elever ved Stavanger katedralskole som har markert seg godt, det være seg innen kultur, forskning, næringsliv, politikk eller annet. Vi tror noe av kimen til deres suksess ble lagt allerede i skoleårene på Kongsgård.

To beslektede jubileer

I 2024 skal vi feire 200-årsjubileum for Stavanger katedralskole, der Kongsgård er et sentralt element i hele skolens historie. Jubileumsmarkeringen skal styrke skolen som en viktig utdanningsinstitusjon i Rogaland. Markeringen skal reflektere påvirkningskraften skolen har hatt på forskjellige områder av samfunnslivet, og jubileumsaktiviteten skal nå ut til et bredt publikum.

Året etter, i 2025, skal Stavanger by feire sitt 900-årsjubileum. På mange måter kan en si at katedralskolen er noe av fundamentet som byens historie hviler på.

Som Kjell Arholm sa det:

«Hellige kyr slakter man nå

engang ikke, selv i krisetider.»

Mørke skyer, som i 1987

Så får vi signaler fra Rogaland fylkeskommune om at etter nær 200 år med skole i bygningen ved siden Domkirken, kan elevene nå bli flyttet ut. «Det kan se ut til at det blir utfordrende å bruke Kongsgård til ordinære skoleformål i framtida. Vi undersøker derfor om det er andre aktuelle brukere til Kongsgård», står det i sakspapirene til opplæringsutvalget i fylkeskommunen.

Kravet til universell utforming er den store utfordringen. Likevel, vil ikke denne utfordringen være like stor om andre brukere overtar bygningsmassen?

Skolen var gjennom en liknende prosess i 1987. Den gang var det klart at fylket måtte foreta drastiske kutt i budsjettene som også skulle gjelde de videregående skolene. En vurderte å ta inn besparelsene på plass – for å være konkret, en skole. Den gang som nå, var det en allmenn oppfatning i byråkratiet at Kongsgård skulle nedlegges.

Dette utløste kraftige reaksjoner fra skolens ledelse, ansatte og ikke minst fra elevene. Også fra byens innbyggere kom det sterke reaksjoner. Ansatte og elever og andre gikk i demonstrasjonstog under parolen «Dere sparer kanskje noen kroner på å legge ned Kongsgård, men dere sløser med sjelen til en hel by».

Politikerne tok signalene. Kongsgård ble ikke nedlagt. Formannen i det daværende fylkesskolestyret, Kjell Arholm, uttrykte følgende: «Hellige kyr slakter man nå engang ikke, selv i krisetider.»

Jeg vil tro at historien vil gjenta seg etter det siste utspillet fra fylkeskommunen. Uten å virke patetisk, så hviler Kongsgård på «hellig grunn». Den gamle bygningsmassen, som strekker seg tilbake til middelalderen, egner seg virkelig til skole- og læringsformål. Elevene har alltid uttrykt at estetikken i bygningen bidrar til læring. Tenk på alle avgangselevene som har strømmet ut av skoleporten etter endt skolegang på Kongsgård, med sin faglige ballast, for å erobre verden og følge sine drømmer. Hva ble det av dem?

Mange har, som nevnt, gjort seg gjeldende innen forskning, kultur, næringsliv og politikk. Jeg har laget en oversikt over tidligere elever som har markert seg på ulike områder både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er en relativt lang liste.

Se lister over utvalgte, tidligere elever og alle rektorene nederst i artikkelen.

De som har gått på Kongsgård, har gode minner fra egen skoletid i en bygningsmasse som muligens ikke er standardisert etter gjeldende regelverk. Men vi må i den sammenheng ikke glemme at gamle og skjeve vegger har sine verdifulle budskap til den oppvoksende slekt. Det må understrekes at det er foretatt omfattende oppgraderinger de siste tiårene, og undervisningsrommene fremstår nå som svært funksjonelle og formålstjenlig.

Les også Elevene demonstrerte for å bevare Kongsgård

Les også Fylkes­ordfø­reren: – Jeg kommer aldri til å støtte en nedleg­gelse av Kongs­gård på min vakt

En alvorlig sak

Så kjære politikere, man må ha historien med seg når man skal fatte vedtak i viktig saker som dette. Er det slik at en ønsker å foreta en bruksendring på Kongsgård?

Gitt det, vil bygningsmassen og skolegården på Kongsgård bli et dødt område i byens hjerte. Det er alvorlig sak.

Min oppfordres til politikerne er følgende: La Kongsgård leve med elever! Det gir liv til byens sentrum, og ikke minst fortsatt en fin tilvekst av unge samfunnsborgere med høy kompetanse.

Når det er sagt, det går an å foreta oppgraderinger av bygningsmassen gjennom spennende arkitektur. Det er tidligere lagt frem gode planer. Få dem frem! Her er mulighetene mange. Skolens utvidede bruksområde i Norges Bank-bygget er et godt eksempel på det.

Vi gleder oss til skolejubileet i 2024!

Kjente Kongsgård-elever

1824–1910

1910–1940

1940–1970

1970–2010

Rektorer ved Kongsgård