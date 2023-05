Hva med atomavfallet?

KRONIKK: I debatten om kjerne­kraft savner jeg søkelys på permanent avfalls­håndtering, som i andre europeiske land.

Måling av stråling i saltgruven Asse i Tyskland, som tidligere ble brukt til forskningslagring av atomavfall.

Martin Hefre Geolog, anleggsleder tunnel

Det kan se ut som at mange tolker Tysklands utfasing av kjernekraft som ansvarsløst. Som kommentator Hilde Øvrebekk i Aftenbladet viser, kan dette bl.a. ha konsekvenser for verdens energibalanse mellom fattige og rike land, samt økte klimautslipp. Dette er en interessant vinkling av situasjonen. Men det nevnes sjelden noe om hvorfor EUs lokomotiv tar ansvar og setter seg selv i denne situasjonen.

Statlig subsidiert kjernekraft og gass ble nylig stemplet som grønn i EUs taksonomi taksonomiKlassifiseringssystem som skal legge til rette for at finansmarkedene kanaliserer kapital til lønnsomme bærekraftige aktiviteter og prosjekter., ettersom EU har mangel på billig og væruavhengig kraft. I 2022 anslo EU-kommissær Thierry Breton at nye generasjons atomkraftverk vil koste EU-borgere anslagsvis 500 milliarder euro innen 2050. Kjernekraft er dyrt å bygge og rehabilitere, relativt billig å drifte og dyrt å sanere.

Miljø og kostnader

All industri har konsekvenser for miljø og omgivelser. Inkludert fjelluttak av råstoffer til ny vind- og solkraft og etablering av arealkrevende vindmølleparker. Det er også liten tvil om at kjernekraft er stabilt, arealeffektivt og klimavennlig. Men uttak av uran medfører andre mulige miljø­belastninger og kostnader som er utfordrende å vurdere. I regnestykket må også kostnader med infrastruktur og lagring av radioaktivt avfall inkluderes, ettersom avfallet skal lagres et trygt sted i lang tid.

Mye av avfallet mellomlagres fortsatt ved verkene eller i mellomlager under jord. Altså finnes det, etter 70 års drift, fortsatt ikke ferdigstilte, permanente deponier for radioaktivt avfall. I samme tidsperiode har det vært en ekstrem teknologisk utvikling. Dette viser noe av kompleksiteten rundt lagring av radioaktivt avfall.

Ifølge tyske Bundesgesellschaft für Endlagerung skal slike fremtidige deponier kunne lagre radioaktivt avfall i 1 million år uten utslipp eller tilkomst, samt kunne overvåkes i flere hundre år. Siden 1980-tallet har tyske skattebetalere betalt astronomiske summer til opprydning i saltgruven Asse, ettersom gruven ble benyttet som forskningslager siden 1960-tallet. Salt er kjent som en tett bergart, men ny oppsprekking og endret grunnvannsspeil ble ikke vurdert tilstrekkelig. Slik ble omliggende grunnvannsreservoar forurenset.

I Tyskland jobbes det nå på spreng for å få på plass en robust permanent deponi-løsning, da andre valg ikke eksisterer. Men en permanent bærekraftig løsning ligger fortsatt frem i tid, til tross for at halvgode forslag ligger på bordet og deponier er under bygging flere steder i verden. Per i dag kan ikke radioaktivt avfall krysse landegrenser, dermed er alle nasjoner ansvarlige for eget avfall.

Svenskene og finnene har ikke annet valg enn å ta ansvar for avfallet de har mellomlagret i flere tiår. Forhåpentligvis har de funnet gode løsninger i stabilt fjell med svelleleire og kobber i forseglede gruvestoller som er under bygging. Men vann kan nok komme inn der også, samt vaske ut leiren. Ingen kjenner levetiden for disse løsningene. Det blir fort vanskelig å være skråsikker, til tross for at anleggene virker imponerende og solide.

Personlig oppfatter jeg tidsaspektet på 1 million år som mye, ettersom mye av strålingen blir redusert betydelig etter noen tusen år.

Lite er sikkert

Mennesket har levd på Jorden i ca. 150.000, men studert fjellhaller og geologi i en kort, avgrenset tidsperiode. Den korte studietiden medfører noe usikkerhet knyttet til tidsaspektet. Fjellhaller i tette, homogene og stabile bergarter som salt, leirskifer og granitter, vurderes til permanente lager. I vurderingene legges det bla. vekt på regionale og lokale forhold som tektonisk stabilitet (jordskjelv), mineralogi (bl.a. fanging av radionuklider), ny oppsprekking, landhevning, grunnvann, overdekning med mer.

Som tunnel-geolog synes jeg at det kan være utfordrende å ta stilling til sprekker og innlekkasjevann. Vann kan sildre inn uventet, til tross for at fjellanlegget drives i antatt tette bergarter med lav oppsprekking i stabile norske fjellmassiver. Injeksjon av fjell er dessverre heller ingen garanti for permanent tetthet. Også avfall innkapslet i metall og leire fremstår som en solid løsning, men vil kunne ha begrenset levetid, da det ofte dannes kondens (korrosive miljø) under jord, samt mulighet for utvasking etter lang tid.

De fleste som jobber med bergarter og fjellsprenging, vet at deler av arbeidet baseres på tolkninger og antagelser. Det er enighet om at fremtidige permanente avfalls­deponier skal legges langt under bakken, men det er utfordrende å ta stilling til tidsperspektivet for trygg forsegling i 1 million år. Dette er det store spøkelse som ingen med sikkerhet kan fastslå. En eventuell avrenning vil kunne skade framtidens organismer mer enn vi kanskje kan forstå. Kan en terrorgruppe stjele avfallet om 300 år?

Våre etterkommere får både arve fordeler og ulemper, avhengig av tidsperspektivet.