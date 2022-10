Stavanger må signere kravet om forbud mot atomvåpen!

DEBATT: Stavanger kommune er den eneste storbyen som ikke har signert ICAN Norge sitt opprop som ber Norge signere FNs atomvåpenforbud. Det bør byen straks gjøre.

Forskning viser at selv en liten atomkrig så langt unna som i India, vil kunne ta livet av to av tre nordmenn.

Lykke Sofie Dalva Borge Leder, Stavanger AUF

Henrik van der Hoeven Nestleder, Stavanger AUF

Stavanger er en av Norges beste kommuner å bo i. Det er en by som tar hensyn til barn og unge, og den har hatt godt av snart fire år med Arbeiderparti-styre. For det finnes det fortsatt et område hvor Stavanger henger langt bak de andre storbyene i Norge.

Stavanger kommune er den eneste storbyen som ikke har signert ICAN Norge sitt opprop som ber Norge signere FNs atomvåpenforbud. Foruten storbyene har også byer som Kristiansand, Drammen, Tromsø og Haugesund alle signert oppropet «ICAN Cities Appeal». Et opprop som ber Norge signere forbudet.

Moderne by, utdatert forsvarssyn

Stavanger, som skal være Norges mest moderne storby, henger igjen med politikk basert på gammeldagse vrangforestillinger om at atomvåpen øker sikkerheten. Ved at vi ikke signerer oppropet, legitimerer vi bruk av atomvåpen. Dette er rett og slett tragisk. FNs atomvåpenforbud er det eneste som kan bidra til gjensidig nedrustning. I bystyrets flertallsvedtak fra 2019 ble det vedtatt at Stavanger kommune mener at «I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det derimot politisk umulig for NATO-land som Norge å undertegne forbudstraktaten, uten å redusere vår mulighet for innflytelse og beskyttelse i Nato». Dette er feil.

Om Norge hadde signert forbudet i dag, så hadde den eneste forandringen innad i Nato vært at alle Natos vedtak angående atomvåpen ville fått en fotnote hvor det ble presisert at dette ikke gjelder Norge. FNs atomvåpenforbud trådte i kraft 22. januar 2021 og er nå internasjonal rett. I dag har 69 stater signert forbudet, men Norge er ikke en av dem. Det til tross for at verden har aldri vært så nærme en atomkrig som nå, med Putins krigføring i Ukraina.

Farlig også langt unna

Forskning viser at selv en liten atomkrig så langt unna som i India, vil kunne ta livet av to av tre nordmenn. Som en fredsnasjon må Norge fordømme slike katastrofale massedrapsvåpen. Det blir sagt at vi i Norge har liten påvirkningskraft. Dette stemmer ikke. Da Norge valgte, som første NATO-land, å delta som observatør på FNs toppmøte om atomvåpenforbudet i Wien tidligere år, fulgte europeiske stormakter som Tyskland, Belgia og Nederland etter. Dette viser at vi i Norge har en reell påvirkningskraft, og vi må bruke vår posisjon til å skape gjensidig nedrustning.

Vi i AUF stiller tydelige krav om at Stavanger må signere «ICAN Cities Appeal». FNs atomvåpenforbud har bred støtte på Stortinget fra partier helt fra Rødt til Venstre. Likevel klamrer Høyre og Frp seg til gamle vrangforestillinger om at atomvåpen bringer sikkerhet, og arbeider målrettet imot et forbud, både på Stortinget og her i Stavanger. Ønsker man at Stavanger kommune blir den moderne og framtidsrettede storbyen vi skal være, er det bare en ting å gjøre. Da må man holde Høyre, og deres bestevenner i Frp utenfor ordførerkontoret. For byen vår må gå foran å signere forbudet, og for å gjøre det, trenger vi et Arbeiderparti-styrt Stavanger.