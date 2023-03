Vi trenger flere jenter som bygger imperier

DEBATT: I dag er den internasjonale kvinnedagen, en dag for å øke bevisstheten om utfordringene vi som kvinner fortsatt står overfor. FN har satt likestilling sentralt i sitt arbeid på grunn av virkningen det kan ha i vår bærekraftige fremtid.

Når en kvinne innser at hun kan tjene sine penger samtidig som hun har en innvirkning i samfunnet hun bor i, vokser ambisjonen hennes, og målene hennes utvides.

Patricia Méndez García Gründer og restauratør

Vi har sett fremgang de siste 20 årene. Vi har sett flere jenter som tar utdanning, kvinner som deltar på arbeidsmarkedet og flere regioner som støtter reproduktiv helse. Det er imidlertid fortsatt en lang vei å gå, og det er derfor viktig å fortsette samtalen rundt kvinnespørsmål i våre lokalsamfunn.

Jeg er opprinnelig fra Mexico og flyttet til Stavanger fra USA med familien min i 2012. De første årene konsentrerte jeg meg om å lære språket, bygget opp mitt egen nettverk og skaffet meg en jobb. Jeg var ambisiøs og selvstendig i USA, og det var ingen grunn til å ikke være det i Norge. Jeg var en veldig aktiv og ivrig jobbsøker, men jeg ble dessverre ikke kalt på intervjuer. Dette stoppet meg ikke. Om noe så motiverte det meg til å skape mine egne muligheter for å lykkes. Sånn begynte min integrerings- og entreprenørskapsreise i Stavanger.

Men min egen opplevelse og utfordringene ga meg et annet perspektiv på hva det betyr å være kvinne i næringslivet. Jeg så liten kvinnelig deltakelse i sektoren, og heller ikke nok ressurser til å øke den. Jeg hadde mange samtaler med andre kvinner som ønsket å starte en bedrift, men som manglet informasjonen eller ferdighetene til å gjøre det. Det endret mitt perspektiv på det. Jeg tror at hvis vi ønsker å oppnå ekte likestilling, må vi skifte fokus: vi må integreres kvinner i det økonomiske systemet.

Skape penger, ikke bruke penger

Jeg tror entreprenørskap kan ha stor betydning for å oppnå likestilling dersom vi gir kvinner lik tilgang til verktøy og økonomiske ressurser for å øke sin deltakelse i næringslivet. Jeg har snakket for kvinnelige innvandrergründere de siste par årene. Jeg ble intervjuet i fjor av NRK Rogaland om denne saken, og lite endret er endret i dag. Kvinner strever fortsatt når de prøver å etablere et selskap. Mangelen på informasjon og data er en stor barriere. Det er lite informasjon om kjønn og næringsliv i Norge. Ifølge SSB er kun 17 prosent av AS-selskapene eid av kun kvinner, mot 83 prosent av menn i 2022. En annen uforholdsmessig stor kjønnsforskjell er finansiering.

Finansiering er en betydelig barriere. Ifølge 2022-rapporten fra Unconventional Ventures var det kun 1 prosent av kun kvinne -eide selskaper som fikk finansiering i Norge. Og sist, jeg finner stillhet som en betydelig barriere. Jeg husker at jeg hørte paneldeltakere, folk i denne sektoren som diskuterte årsakene til at vi ikke har flere kvinner som bedriftseiere. De nevnte blant annet at «kanskje kvinner ikke er ambisiøse nok». Jeg er helt uenig i den spekulasjonen, men jeg ser det som hovedproblemet.

Jeg tror ikke kvinner ikke er ambisiøse nok, faktisk tror jeg at vi er veldig ambisiøse, hardtarbeidende, kreative og innovative. Men likevel plasserer vi oss selv til sist i hverdagen vår, fordi vi står overfor strukturelle problemer som hindrer oss i å utvikle en idé, fra å fortsette den eller fra å utvide den. Kvinner må integreres i økonomien som generatorer, ikke som forbrukere. Jeg tror entreprenørskap kan styrke kvinner til å bli aktive agenter i deres lokale økonomi. Det er noe mektig over det.

Påvirkningskraften penger gir

Når en kvinne innser at hun kan tjene sine penger samtidig som hun har en innvirkning i samfunnet hun bor i, vokser ambisjonen hennes, og målene hennes utvides. Jeg har selv sett og erfart denne støtten vi som kvinner gir hverandre. Vi har et stort fellesskap av profesjonelle kvinner, kvinner i lederroller i byen vår som kan veilede oss gjennom hele prosessen.

Derfor bestemte jeg meg for å gjøre noe med det, «I am bringing my chair to the table». I dag vil jeg fortelle jenter og kvinner: å sette deg selv først, å følge drømmene dine og få de til å skje, selv om du ikke føler deg klar til å gjøre det. Vi trenger flere jenter til å bygge imperier, endre økonomier, skifte systemer, dele historiene sine. Mer enn noen gang før trenger verden det halve perspektivet det har manglet, vi har bare mannsperspektivet. Jeg melder meg inn i Høyre som kandidat fordi jeg ønsker å støtte kvinner, jenter, innvandrere, samfunnet mitt, og byen jeg elsker, Stavanger.