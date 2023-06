Fra ord til handling i energipolitikken!

DEBATT: Forventninger om et oppgjør med kraftpolitikken på Arbeiderpartiets landsmøte endte etter arbeidet i redaksjonskomiteen opp i en samlet uttalelse.

«Vannet i norske kraftmagasiner skal forvaltes slik at det sikres forsyningssikkerhet og gunstige priser for strømkunder i Norge», skriver Atle Tranøy og Kim Olav Johansen.

Atle Tranøy For styret i Industriaksjonen

Kim Olav Johansen For styret i Industriaksjonen

I den fikk kraftopposisjonen tilsynelatende gjennomslag for kraftfulle grep for å sikre mer kraft og rimelige strømpriser. Og vedtaket har mange gode formuleringer, som dersom de blir gjennomført, gir gode svar på viktige områder der Industriaksjonen har etterlyst aktiv politisk handling:

Arbeiderpartiets mål er lavere energipriser enn Europa, og at ren og rimelig energi fortsatt skal være et konkurransefortrinn for Norge.

En aktiv energipolitikk og sterk politisk styring og kontroll over våre felles energiressurser.

En historisk utbygging av fornybar energi og gjennomføring av en storstilt satsing på energieffektivisering.

En opprydding i strømsalgbransjen og en langt sterkere regulering av strømsalgselskapene.

Få på plass store mengder ny fornybar kraftproduksjon og et sterkere strømnett i et tempo vi aldri har sett tidligere.

Havvindsatsingen skal legge til rette for langsiktig kompetanseutvikling og varige verdikjeder innenfor norsk leverandørindustri.

Vannkraften må styrkes ytterligere gjennom blant annet oppgradering og utvidelser av eksisterende vannkraftanlegg og utvikling av pumpekraftverk.

Elektrifisering av sokkelen skal skje på en måte som ikke svekker fastlandsindustriens konkurransekraft og muligheter for omstilling og vekst.

En formulering som likevel gir grunn til uro er denne: «Arbeiderpartiet har i regjering møtt krisen med kraftige politiske grep og fått på plass løsninger som skaper trygghet for folk og bedrifter i en vanskelig tid». I den ligger det intet varsel om kraftfulle strukturelle tiltak, men snarere mer av den eksisterende politikk. Og det første bevis på dette kom gjennom oppslag i mediene 14. mai der statsråd Jan Christian Vestres budskap er lovnad om lavere strømpris innen dette tiåret! Ikke som følge av sterkere politisk styring, men utelukkende med håp om at markedsmekanismene skal fungere som følge av mer norsk kraft inn i markedet.

Industri og næringsliv kan ikke leve med strømpriser som nå, i størrelsen 1,50 – 2,00 kroner per kilowattime.

Dette illustrerer hovedproblemet med Ap og regjeringens kraftpolitikk; fortsatt ingen reell vilje til oppgjør med børs og markedsstyrt strømpris og fortsatt en kraftpolitikk underlagt EU og Acer. Det må være lov å forvente at regjeringen kommer opp med langt mer konkrete tiltak som understreker de allmenne formuleringer og intensjoner i Ap-landsmøtets vedtak.

I Industriaksjonen er vi overbevist om at svært mange av delegatene på Ap's landsmøte hadde sterkere ambisjoner i kraftpolitikken, og vår oppfordring til disse og andre er å fortsatt stå på for å sikre norske husholdninger, næringsliv, organisasjoner og offentlige institusjoner forutsigbar og rimelig strøm gjennom raske politiske grep og ikke i et fjernt tiårs perspektiv. Videre å følge aktivt opp landsmøtets vedtak om at Ap vil bruke handlingsrommet i EØS-avtalen for å ivareta Norges interesser og sørge for tiltak som kan dempe prissmitten.

Industri og næringsliv kan ikke leve med strømpriser som nå, i størrelsen 1,50 – 2,00 kroner per kilowattime. Staten tok inn ca. 79 milliarder kroner i fjor, men strømstøtten utgjorde kun ca. 32 milliarder kroner.

Derfor vil Industriaksjonen fortsette vårt arbeid for å sikre realisering av våre hovedkrav.

At vannet i norske kraftmagasiner skal forvaltes slik at det sikres forsyningssikkerhet og gunstige priser for strømkunder i Norge.

At norske strømpriser frikobles fra det europeiske strømprissystemet.

At Norge skal ha full kontroll over kraftflyten i utenlandsforbindelsene. Staten styrer utveksling av strøm og salg av overskuddskraft.

Videre mener Industriaksjonen at:

Den lokale motstand i nord mot elektrifisering av Melkøya via ny kraftlinje fra Skaidi blir lyttet til og mener Equinor i tillegg til å utrede CO₂-fangst og lagring fra det eksisterende gasskraftverket også må pålegges å utrede ny alternativ gasskraftverkløsning med CCS som også kan tilføre overskuddskraft til fastlandet.