En festivalperle på Bru

DEBATT: Hvordan kan denne perlen av en sommerfestival ha gått under radaren i tv og dagsavis i vår region?

Benedicte Palko har besøkt Kulturbruket på Bru tidligere – her fra 2019.

Siri Hjerkinn Kooyman Imponert festivaldeltaker

I 2021 hadde Aftenbladet en strålende omtale av denne «Juni-happeningen», som de så beskjedent, velger å kalle det. I år har vi fått oversikt over Brynes «storsamling» om fotball og Vaulen Open air osv. via tv, radio og avis, mens denne fortettede og innholdsrike todagers musikalske, kulinariske og sportslige opplevelsen på Kulturbruk 44/4 på Bru, har fått lite omtale.

Har stor forståelse for trekkplastre som Erling Braut Haaland og Sting, men det var utrolig synd at Stavangers egen pianistinne Benedikte Palko sammen med fire meget dyktige, internasjonalt anerkjente musikervenner og Mona Levin, mangeårig kultur og musikkjournalist, ble oversett.

De ga oss to minneverdige og inspirerende konsertdager med «mye attåt». Palko velger å kalle dette en «Juni-happening», men dette var sannelig så mye mer. For oss som synes folkerike festivaler kan bli litt mye, var dette føde for sjelen. Det skal sies at de var ekstra heldige med været, og det forsterket kanskje alle sanseinntrykk. I denne «Juni-happeningen» var musikken utgangspunkt og inspirasjon for Runa Kvendseths kulinariske opplevelse, Jofrid Bru Staurlands spennende blomster og glassdekor og Mona Levins tanker om musikken og dens skapere og utøvere. Ikke minst fikk vi oppleve strålende musikere i nydelig samspill. For de som også ønsket en fysisk utfordring, var det guidet tur på Bru og Asje med Runas lunsj.

Dette var mye mer enn en låvekonsert og en «Juni-happening». Palko og co. var en musikalsk opplevelse og et musikermøte som Stavanger gjerne kan få mer av. Håper på at mediene retter søkelyset på denne festivalperlen om den gjentas neste år.