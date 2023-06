Hva tenker dere på, Kolumbus?

Kolumbus sin kampanje om å vrake bilen, bærer tydelig preg av å ha blitt laget av et firma med liten lokalkunnskap, mener innsenderen.

Rolf Schreiner Stavanger

DEBATT: Det henger for tiden en plakat i Kolumbus sine busser. Overskriften er: «Det har aldri vært smartere å vrake bilen.» Og vi leser videre: «Å eie bil er dyrere enn noen gang. Så du som kjører buss, har gjort et meget klokt valg. Men kanskje du har en bil hjemme? Nå som rutetilbudet er bedre enn noen gang før, er det kanskje på tide å vurdere om du kan klare deg uten.»

Altså – vi bileiere blir bedt om å vrake den bilen vi eier, og gå 100 prosent over til buss.

Seriøst? Er det virkelig Kolumbus sin mening at kjøremønsteret her i distriktet – med bilkjøring til jobb og møter, til kjøpesenteret, til hytten og til trening med ungene osv. – kan erstattes med bussrutene? Jeg er overbevist om at et lokalt reklamebyrå ikke hadde våget seg ut i slike påstander. Men Kolumbus gikk til et byrå i Oslo for å få kampanjen sin. Og fra hovedstaden har vi jo tidligere fått høre de rareste ting. Blant annet at under finanskrisen måtte stavangerfolk kvitte seg med én av Teslaene sine.

På nettet kan vi lese at byrået i Oslo oppfordrer oss egentlig til å vrake én av bilene, siden de tar det for gitt at de fleste husstandene her borte har to biler, og mange har tre (!). Det kom ikke særlig godt frem på plakaten, for å si det mildt. Think local.