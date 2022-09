Lavt strømforbruk bør belønnes, nå er det motsatt

Det er jo latterlig, at vi som er 3 kilometer fra kraftressursene og bruker høyest kapasitet 0,7 prosent av tiden, skal betale like mye som de som bruker høyest kapasitet 99,3 prosent av tiden.

Jarle Madsen Stavanger

STRØMPRIS: Sjakktrekket strømselskapene gjorde da de fikk installert nye strømmålere i alle norske hjem, er nå åpenbar. Nettleie basert på kapasiteten du bruker, fikk vi alle presentert på siste strømregning.

Hvem godkjente at kapasiteten bestemmes ut ifra høyeste bruk i tre (!) av månedenes 744 timer? På hytten vår midt blant Norges største kraftverk brukte vi over 10 kW i fem timer. Resten av tiden, altså 99,3 prosent av tiden, brukte vi under 2 kW. Og regningen hva ble den? Basert på 0,7 prosent av tiden kom vi i 10–15 kW-trinnet, med moms og greier. Betalte vi da totalt 9,3 kroner per kWh for de skarve 261 kWh vi brukte den måneden? Og da tenker jeg, hvis kapasiteten du bruker i under 0,7 prosent av tiden, er så veldig viktig, burde ikke da de få kilometerne det er fra kraftbassenget til hytten også spille inn?

Det er vi som ser på månekratrene og demningene. Det hele er jo latterlig, at vi som er 3 kilometer fra kraftressursene og bruker høyest kapasitet 0,7 prosent av tiden, skal betale like mye som de som bruker høyest kapasitet 99,3 prosent av tiden. Og som kanskje er flere hundre kilometer fra demningen. Dette er et ran, planlagt mens strømprisene fortsatt var lave. Og staten tar inn 25 prosent moms uansett pris og kapasitet. Og det latterlige er at jo mindre strøm man bruker, jo høyere blir prisen per kWh. Burde det ikke være omvendt?