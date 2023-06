Det bør også bli screeningprogram for prostatakreft

DEBATT: Som for brystkreft bør staten også gå i gang med offentlige screeningprogram for å oppdage prostatakreft på et tidlig stadium.

På samme måte som staten satser på å oppdage brystkreft tidlig gjennom mammografi, bør også prostatakreft inn i et screeningprogram, mener innsenderen.

Eivind Aarre Journalist

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

10 mai var det en artikkel som handlet om at det var rekordmange brystkrefttilfeller i Norge i fjor. Artikkelen hadde også en bisetning om prostatakreft, som den kreftformen med flest nye tilfeller med 5474 oppdagede tilfeller i fjor.

Fra Kreftregisterets rapport ser vi at 53,5 prosent av prostatakreft- tilfellene var oppdaget i tidlig stadium. Og dermed er det stor sannsynlighet for at behandling gir resultat. Men, det betyr og at 46,5 prosent ikke ble oppdaget i tidlig stadium. Kreftregisteret opplyser at 487 av tilfellene hadde fjernspredning på tidspunktet den ble oppdaget.

De som har fått fjernspredning, 487 stykk, og de som har lokal spredning, antall ukjent, går en usikker fremtid i møte. Sannsynligvis blir de i løpet av noen år en del av den statistikken av menn som dør av prostatakreft. Et tall som har ligget stabilt rundt 1000 i mange år.

Årsaken til spredning, både for brystkreft og for prostatakreft, er i de fleste tilfeller at kreften oppdages for sent. Det har i mange år vært et screening program med mammografi for brystkreft. Dette har redusert antallet med spredning. Men, det er fortsatt slik at mange velger å ikke møte når de får innkalling. Dessverre. For menn er det ikke etablert noen form for screening. Derfor er også spredning og følgelig dødelighet mye høyere enn for brystkreft.

EU startet arbeidet med å innføre screening for prostatakreft i fjor. I alle medlemsland. De baserer seg på en kombinasjon av PSA -prøve og MR.

Her i landet skal myndighetene vurdere og utrede, og svært lite skjer. Det blir også satset på screening med kun PSA. Det er blant mange en skepsis til overbehandling som følge av at PSA -prøve er en metode med usikkerhet. Dette er mye av årsaken til at EU kombinerer den med MR. Så blir det hevdet at MR er dyrt. MR av prostata koster i dag cirka 4990 kroner, Mammografi koster 1690 kroner, ifølge prisene til Unilab.

Sverige går for screening med Stockholm3 test. En metode som Aftenbladet hadde på framsiden 24 mars. Denne koster halvparten av en MR, og har i Sør -Rogaland bevist sin nøyaktighet. Behovet for MR forsvinner ikke, men antallet begrenses til de som faktisk har kreft. Nytteverdien av screening slik som EU nå går for er udiskutabel. Og vi trenger ikke flere medisinske utredninger. Å følge EU i denne saken er et politisk spørsmål som alle våre parti må få på programmet. Og det haster.