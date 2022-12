Digitalt utenforskap blant eldre forsvinner ikke uten målrettet satsing

DEBATT. Senior Høyre ser betydningen av at digitale løsninger utvikles videre til et viktig verktøy for å bedre hverdagen til eldre. Mange klarer imidlertid ikke å følge med i den digitale hverdagen.

Vi jobber for at alle kommuner skal tilby eldre digital kompetanse, for eksempel en ordning med digital hjemmehjelp eller hjelp på bibliotek og servicetorg.

Else Rege Grannes Politisk utvalg i Senior Høyres landsforbund

Offentlige tjenester, banker og fastleger benytter i betydelig grad digital kommunikasjon i kontakt med brukerne. Dette fører til store problemer for mange eldre som trenger kontakt med banken, fastlegen eller offentlig etat. I tillegg er de fleste aviser digitale.

Digital hjemmehjelp

Å delta i samfunnet er en menneskerett, men uten informasjon blir denne retten illusorisk. Mange eldre er motivert til å lære seg å bruke PC/datamaskin og digitale tjenester. De ønsker hjelp i form av kurs og veiledning til å heve sitt digitale mestringsnivå.

Kun å kreve at hjelpetrengende skal skjerpe seg, stigmatiserer i stedet for å stimulere. Det er ikke veien å gå. Brukertilpasset opplæring, støtte og tilgjengelighet for både hjelpetrengende og pårørende er en forutsetning. Da blir det overkommelig å mestre digitalisering for mange flere enn i dag.

Senior Høyre vil forebygge og redusere digitalt utenforskap, blant annet med å følge opp og videreutvikle strategien «Digital hele livet» med en handlingsplan.

Støtte frivillige organisasjoner som jobber for å hindre digitalt utenforskap.

Sikre bedre opplæringsverktøy slik at eldre kan bli selvstendige brukere. Vi jobber for at alle kommuner skal tilby eldre digital kompetanse, for eksempel en ordning med digital hjemmehjelp eller hjelp på bibliotek og servicetorg.

Opplæring kreves

I tillegg ønsker Senior Høyre å øke kunnskapen om digital sikkerhet hos eldre, slik at eldre blir trygge digitale brukere. Alle offentlige og private tjenester må ha en alternativ kommunikasjonsform til en digital løsning, som sikrer alle en trygg og brukervennlig kommunikasjon. Vi arbeider også for at kommunens hjemmehjelpere, hjemmesykepleiere og frivillige får tilpasset kompetanse, opplæring og kursing, slik at de mestrer den rivende utviklingen innen digital velferdsteknologi på en slik måte at de skal kunne være brukernes beste hjelpere. Dette er en viktig forutsetning for at eldre møtes med respekt og kan mestre den digitale utviklingen.