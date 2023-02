Ja, nå er det også Paradis Brygge sin tur!

DEBATT: Vi har full forståelse for ordfører Kari Nessa Nordtun sitt engasjement for Tjensvoll, men det er ikke bare Tjensvoll som fortjener ordførerens blikk. Det gjør også området langs Hillevågsvatnet og hele infrastrukturen langs sjøen sørover mot Felleskjøpet.

Dette er også et gammelt område som i sin tid, på folkemunne ble kalt for «promilleveien». Det bygges i dag mange nye boliger langs sjøen på sørsiden av Strømsbrua, både som høye og lave boligblokker. Mange hundre innbyggere vil etter hvert ha sin bopel her når alt er bygget og står ferdig.

Paradis er også en perle i byen vår, og sammen med den nye områdereguleringen på vestsiden av Hillevågsvatnet blir dette et spennende og fremtidsrettet område. Men, infrastruktur og tilkomst til område nord og sør for Strømsbrua har hittil fått en stemoderlig behandling. Styreledere og arbeidsgruppe fra vårt boligsameie Paradis Brygge som ligger noen meter sør for Strømsbrua, fikk nylig møte Stavangers ordfører, Kari Nessa Nordtun.

Vi ble godt mottatt og ble lyttet til. Vi mener at det var et nyttig møte, og vi fikk kommunisert våre tanker om infrastrukturen, eller mangel på sådan, på en god måte. Vi ser at Nordtun tar til orde i et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad nylig, om at nå er det Tjensvolls tur. Vi håper at hun også tenker at nå er det også Paradis Brygge sin tur. Vi har en god oppfatning av at vår ordfører Kari Nessa Nordtun og hennes administrasjon tar også oss på alvor, og vil byens innbyggeres beste.

Bro ble lagt på is

Dette handler altså om veistrekningen fra innerst i Hillevågsvatnet, under Strømsbrua, og sørover mot Felleskjøpet. Dette er et stort utbyggingsområde som er regulert gjennom flere planer i kommunen. Paradis Brygge med sine fem boligblokker ble først innflyttet sommeren 2019, deretter kom to nye blokker som nå er innflyttet. Ytterligere fire blokker er under oppføring. Totalt blir det her elleve boligblokker.

Consulens Brygge litt sør for Paradis Brygge, ble innflyttet våren 2022. Allerede i 2005, for atten år siden, ble en veiløsning vedtatt med en såkalt «karusell» under jernbanen og opp til Hillevågsveien ved gamle Teknisk Bureau. Frem til i dag er denne løsningen vurdert som komplisert og uten noen form for fremdrift fra utbyggerne. En mellomløsning ble skissert i plan 2499P (Paradis Brygge) ved bruk av Sandvikveien langs sjøen. Imidlertid har denne veien siden 2020 stengt for Paradis Brygge grunnet planlagt igangsetting av et stort kommunalt byggeprosjekt.

Ved etablering av Paradis Brygge i 2019, ble alternativet med bro over jernbanelinja nord for Paradis Stasjon beskrevet som den beste løsningen av Bane Nor. Denne ble godkjent av kommunen i 2019 og skulle være på plass i 2021. Etter flere utsettelser valgte Bane Nor i mai 2022 å legge hele prosjektet på is. Vår arbeidsgruppe har gitt skriftlig innspill til alle medlemmene i formannskapet i Stavanger kommune, i behandlingen av en mulig utbyggingsavtale mellom Kommunen og Bane Nor/Base/Skanska for å få bygget Karusellen. Dette er også gjengitt i Stavanger Aftenblad etter formannskapsmøte 19. januar i år.

Nå må Karusellen bygges!

Boligkjøperne i Paradis Brygge er nå selvsagt skuffet over at styrets og arbeidsgruppens intense arbeid for å få igangsatt karusellen ved Hillevågsveien, eller bro fra Lagårdsveien ikke fører frem hos noen av partene, det være seg kommunen, eller private aktører. Vi håper nå at kommunen kan iverksette virkemidler som gjør at Karusellen til og fra Hillevågsveien snarest blir bygget. Vi er klar over utfordringer med finansiering, tomteoppkjøp, etc., men manglende interesse fra utbyggerne om å oppfylle intensjonen i reguleringsplaner for området, gjør det nødvendig at kommunen tar en aktiv rolle i detaljplanlegging og bygging av Karusellen så raskt som mulig.

Utbyggingsavtalen blir kun troverdig hvis den inkluderer en gjennomføringsplan med dato for ferdigstillelse som alle forplikter seg til. Ja, vi føler oss stemoderlig behandlet, men, vi gir ikke opp håpet om en bedre og sikrere veiløsning til oss. Og ja, vi tror at det nå også er Paradis Brygge sin tur.