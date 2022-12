I Stavanger bygger vi for framtiden

DEBATT: Å investere i nye bygg og rehabilitere eksisterende er en prioritert oppgave for det politiske flertallet i Stavanger. Vi leverer på oppfordringen fra Byggenæringens Landsforening (BNL) i Aftenbladet – og vel så det.

Stavanger kommune holder aktiviteten gående. Derfor jobbes det på spreng med å få på plass skole, idrettsanlegg, barnehage, bydelshus og brannstasjon i Lervig, blant mye annet, skriver Dag Mossige.

Dag Mossige Gruppeleder, Stavanger Ap

Nina Solli i BNL lister opp fem oppfordringer til norske kommuner i sitt innlegg. Alle har til hensikt å sørge for å opprettholde aktivitet i byggenæringen, både på kort og lengre sikt. Det er en viktig påminnelse. Arbeidsledigheten i Norge er på et nivå vi ikke har sett siden Jens Stoltenberg (Ap) var statsminister i 2008, men tallene fra Nav viser at det er en økende ledighet innenfor nettopp bygg og anlegg. Det håper vi å unngå i Stavanger. I vår by var arbeidsledigheten i utgangen av november på 1,7 prosent. Også det er rekordlavt.

Mye på gang i byen

Aftenbladet hadde nylig en god oversikt over de største byggeprosjektene i Stavanger både i privat og offentlig regi. Store selskap som Aker BP og Lærdal bygger nye hovedkontor etter godkjennelse fra kommunen, mens staten bygger sykehus. Det er imidlertid også en rekke byggekraner og arbeidsfolk i aktivitet på vegne av kommunen selv. Vi bygger barnehager, skoler, idrettshaller og forsamlingshus i stor skala.

Vi gjør dette for å holde aktiviteten gående, men også for å gjennomføre prosjekter som tidligere er blitt utsatt og nedprioritert under tidligere flertall. Vi vedtok i 2019 at Stavangers visjon skal være «Vi bygger fellesskap». Det forplikter.

Derfor jobbes det på spreng med å få på plass skole, idrettsanlegg, barnehage, bydelshus og brannstasjon i Lervig. Rehabiliteringen av Domkirken går for full musikk. Teknikken barnehage skal stå klar etter planen, og alle som passerer Tastaveden skole ser at en moderne skole er i ferd med å reise seg. Det framtidige Rådhuset i Stavanger begynner å ta form.

Vi har ikke tenkt å gi oss med det. Det er ikke lenge til de første arbeidsfolkene er i gang med å bygge ny legevakt på Ullandhaug. Vaulen skal endelig sikres en oppgradert skole tilpasset elevmengden, og Hillevåg skal få et samlingssted hele kommunen vil misunne dem når Kvaleberg skate- og idrettshall står klart med bydelsfunksjoner. I Kvernevik har vi bygget bydelshus og oppført ny fotballbane allerede. Snart er det byggestart for ny Kvernevik skole med et stort løft for idrettsområdet og styrking av møteplasser.

Vi stiller også krav

På Hundvåg bygger vi barnehage på Atlanteren, slik vi også bygger barnehager på Storhaug. For det politiske flertallet er kanskje det aller viktigste å bygge gode fasiliteter til eldre og andre som trenger litt ekstra omsorg. Derfor skal vi investere i Omsorg Pluss-boliger, blant annet på Bekkefaret, og i tilknytning til Øyane sykehjem. Vi bygger sykehjemsplasser på Finnøy, utvider Ramsvig sykehjem og ikke minst skal vi reise nytt sykehjem ved Jåttåvågen. Rehabilitering og utvidelse av Blidensol sykehjem med 76 nye plasser er planlagt.

Da har vi ennå ikke nevnt våre planer for Nytorget, Akropolisvisjonen, nytt kommunebygg i Vikevåg, idrettsanlegg på Forum og nytt badeland – og den omfattende oppgraderingen av uteområder i barnehager, skoler og ellers i kommunen vår. Listen er langt fra uttømmende.

Samtidig stiller Stavanger kommune krav som byggenæringen bør legge seg i selen for å innfri. Vi ønsker mindre innleie og flere lærlinger, slik at økt aktivitet sikrer at flere får brukt utdanningen sin og kan bygge gode liv gjennom trygge arbeidsplasser. I Stavanger bygger vi for framtiden. Slik at folk har trygge gode arbeidsplasser, men ikke minst fordi det skaper et bedre fellesskap for oss alle.