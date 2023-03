Klikk på saker som handler om kvinneundertrykkelse!

DEBATT: Ja, du leste riktig. Jeg klikker. Ikke i den forstand at jeg er på vei til å miste forstanden, men i den forstand at jeg er i ferd med å miste tålmodigheten når det gjelder det faktum at spektakulære nyheter trumfer stille urett som befinner seg i status quo.

Undertrykte kvinner fortjener mer enn et bluss av mediedekning nå og da, som dør hen når klikkene opphører. Altså, klikk litt hver dag og vær beredt på å klikke i årevis.

Dette er noe som burde få alle til å klikke, og grunnen til det skal jeg komme tilbake til snart. La oss begynne med å klikke for kvinner som opplever undertrykkelse på daglig basis. Kvinner som lever uten grunnleggende rettigheter, som for eksempel til å bestemme over egen kropp, utdanning og jobbmuligheter.

La klikkene styre!

Kvinner som risikerer å bli straffet hardt, og kanskje til og med bli voldtatt eller drept hvis de står opp mot uretten. Kvinner som allikevel kjemper tappert sammen, til vekslende interesse fra media i vår del av verden.

Det er på tide at vi som samfunn tar ansvar og gjør vårt for å spre informasjon og øke bevisstheten om slik urett. En av de enkleste måtene vi kan gjøre dette på, er ved å klikke på historier med kvinneundertrykkelse som tema. Når media registrerer at vi er mange som klikker på en historie, signaliserer vi at dette er et viktig tema som vi vil at det skal skrives mer om.

Men det stopper ikke der. Vi må også snakke om dette med våre venner og familie, og støtte organisasjoner som jobber for kvinners rettigheter. Vi kan ikke sitte stille og se på mens kvinner lider under urettferdige og undertrykkende lover og praksiser.

Så hvorfor klikker vi egentlig? Når en avis har mange klikk på nettstedet sitt, betyr det at de har høy trafikk og at flere personer besøker siden deres. Dette gjør at annonsører ser på nettstedet som et attraktivt sted å annonsere på, og de kan dermed være villige til å betale mer for annonser på siden.

Et bluss av mediedekning

Hvis du i tillegg deler artikkelen og sprer den til andre, vil du bidra til å øke eksponeringen av avisens navn og merkevare. Og sist, men ikke minst, viser klikk og delinger hva som engasjerer leserne. Ved å være bevisst på å klikke på saker som det er viktig å vise engasjement for, kan man være med å påvirke hva media velger å skrive om. Derfor bør alle donere klikk, likes og delinger til tema som er viktige å rette oppmerksomheten mot, selv om de er verken nye eller spektakulære.

Med en koordinert klikkekampanje kan vi sammen hjelpe pressen til å få bevilget mer penger til å dekke den pågående kampen millioner av kvinner kjemper hver eneste dag. Disse kvinnene fortjener mer enn et bluss av mediedekning nå og da, som dør hen når klikkene opphører. De fortjener å bli sett og hørt helt til det skjer en regimeendring. Altså, klikk litt hver dag og vær beredt på å klikke i årevis.

La oss sørge for at dette blir et tema som ikke kan ignoreres, og at kvinners rettigheter blir beskyttet og respektert over hele verden. Lykke til, håper på full klaff for klikken!