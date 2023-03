Klart vi skal ha badeland, Mateo!

DEBATT: Mateo Baardsen skriver godt om at han ønsker seg et badeland, og klart vi skal få dette på plass. Det fortjener alle barn og unge i Stavanger og det fortjener også svømmesporten.

Det viktigste er uansett at vi får på plass et badeland. Og Mateo, det skal på plass lenge får du får grått hår.

Mette Vabø Ordførerkandidat Stavanger Venstre

For vi mangler ikke bare et badeland i regionen vår, vi mangler også et 50-meters basseng som de dyktige svømmerne i regionen kan trene i. Dessverre har det tatt altfor lang tid å få dette på plass i Stavanger. Det er det mange årsaker til, kanskje mest av alt uenigheter om hvor badelandet skal ligge. Men er egentlig det veldig viktig? Nei, mener vi i Venstre. For vår del er det viktigere at vi får et kjekt badeland i kommunen, enn hvor det ligger.

Så tror vi det hadde vært veldig fint om vi hadde klart å samarbeide med nabokommunene våre om badelandet. For det hadde jo vært supert om innbyggerne i nabokommunene også kunne benytte seg av tilbudet, gjerne under Folkehall-paraplyen. Dessverre har vi ikke fått det til ennå, men muligheten ligger der fremme.

Det er fryktelig synd at vi nå må reise flere timer med bil for å finne et badeland. Det er jo helt klart, som Mateo poengterer, at dersom vi har et sted med godt og varmt vann hvor det er mulig å boltre seg også på vinterstid, vil det også vises igjen på hvor svømmedyktige barna i kommunen vår er. Heldigvis har kommunestyret i Stavanger vedtatt at vi skal få på plass et badeland og at dette skal ligge i Jåttå. Venstre har sammen med de andre mindretallspartiene også ivret for at dette skal inneholde et 50-meters basseng og et 10-meters stupetårn, det var ikke sittende flertall (Ap, Fp, SV, Sp, Rødt og MDG) like enige i.

Det viktigste er uansett at vi får på plass et badeland. Og Mateo, det skal på plass lenge får du får grått hår. Det er en viktig sak for oss i Venstre å få en fortgang på dette i neste periode, det fortjener alle barn og unge i regionen.