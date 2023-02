Ansett dyktige fagfolk, og hev lønna til helsearbeiderne!

DEBATT: Vi må gjøre arbeidet i helse-/eldresektoren attraktivt, gi tilbud om kompetanseheving, flere fagfolk og et skikkelig lønnshopp.

«Jeg vil ha en ny helseminister, som i det minste forstår sitt eget budskap», skriver Eli Undheim.

Eli Undheim Undheim

Vi har sikkert nok av gode eksempler på at de eldre har det bra, og blir godt ivaretatt av helsepersonell, både hjemme og i institusjon. Skulle bare mangle – det er slik det skal være! Men, vi skal ikke tåle ett eneste eksempel på det motsatte, slik som vises i Brennpunkt – bare fordi vi ikke har opplevd det selv. Og, disse eksemplene er ikke enestående.

Gjøre arbeidet attraktivt

Jeg er lei av uttrykket «flere hender». Dersom hjelperne er «hodeløse», hjelper det ikke med bare hendene. Vi må gjøre arbeidet i helse-/eldresektoren attraktivt, gi tilbud om kompetanseheving, flere fagfolk og et skikkelig lønnshopp. Jeg snakker her om de på «gølvet», og deres ledere, både i kommunen og private institusjoner.

Faglig god ledelse er avgjørende. Den er ikke alltid der.

Så helseminister Ingvild Kjerkol på morgennyhetene på NRK 26. januar. Jeg ble bare lei meg. Hun fikk spørsmål om å kommentere Lise Fjeldstad sin frustrasjon. Svaret var at «Lise Fjeldstad er skuespiller, hun benytter seg av sterke virkemidler».

Kjerkol snakket om Helsekommisjon, Eldrereformen og nasjonale strategier. Hun sa også bl.a.: «Det er ikke en sykepleiers oppgave å sørge for maten til de eldre». Det er en fagperson sin oppgave å tenke helhetlig, hva mat og riktig sammensatt kosthold gjør, og ikke gjør med et menneske. Sørge for at helhetlig omsorg blir ivaretatt. Da må den ufaglærte også få opplæring av en fagperson i hva som er forsvarlig og god omsorg.

Faglig god ledelse er avgjørende. Den er ikke alltid der. At Kjerkol sier at vi må ta større ansvar for alderdommen, er det samme som om hun skulle ha sagt til hele befolkningen at vi må ta større ansvar for livene våre, fra vi er født.

Ønsker forståelse

Det er det samme som om hun hadde sagt at fra vi er født, må vi legge av penger, planlegge, praktisk legge til rette, bygge boligene våre for rullestoler, og som er riktig tilpasset dersom vi skulle bli syke, bevegelseshemmede, komme ut for en ulykke, eller på en annen måte trenge helsehjelp i framtida. For det er nemlig når vi blir syke og hjelpetrengende vi trenger tilrettelagt, enten vi er unge eller eldre. Hun snakker som om alle er velfødde og bare kan ta fra «lenge spart og godt forberedt på sykdomskontoen» når hjelpebehov og sykdom rammer. Jeg vil ha en ny helseminister, som i det minste forstår sitt eget budskap.

Nei, jeg tror ikke det nytter med en ny regjering. Det er den grunnleggende forståelsen for hva dette egentlig handler om, som mangler. Politikerne, og de som sitter på pengesekken, forstår det kanskje ikke før de blir fortvilet, dårlig ivaretatt pasienter og pårørende selv.

Fagkunnskap trengs

Når vi snakker om eldreomsorgen, må vi inn i kjernen til det saken dreier seg om – helhetlig omsorg; medisinsk og alle andre grunnleggende behov. Lasse Qvigstad sa det. Han fortalte om avvik, om å ligge i timevis i egen avføring. Politikere, direktører, utvalg og de som skal jobbe/ta avgjørelse for syke mennesker, må få kunnskap om hva som skjer med mennesket og verdigheten rundt et menneske, som ligger i sin egen dritt – som ikke blir ivaretatt. En kommentar jeg observerte på tv, til Qvigstad, var at han var «modig som sto fram» ... Er man modig når man snakker om det det egentlig handler om? Å vaske seg er ikke bare å slenge en klut rundt på kroppen. Det trengs fagkunnskap og riktig opplæring for å gjøre dette riktig, for å unngå stygge sår i huden og infeksjoner. En dårlig og syk person har gjerne dårlig sirkulasjon – da skjer denne prosessen raskt. Pøs på penger, ansett dyktige fagfolk og hev lønna til helsearbeiderne!

Dette er et interessant fagfelt som burde løftes himmelhøyt av alle – på alle nivå. Norge har råd! Vi trenger ikke flere kommisjoner og utredninger på høyt nivå. Dersom det er det som skal til for å få flere fagfolk, og en forandring, så trenger vi enda flere «skuespillere» og modige varslere!