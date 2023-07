Om å spare seg til ineffektivitet

Det kuttes i grunnbemanning for å spare penger, men i realiteten skjer det stikk motsatte. Effektiviseringen blir ineffektiv. T

Anita Fjukmoen Finnøy

DEBATT: Jeg er lege, men denne uka har jeg fått møte norsk helsevesen i pasientrollen. Dessverre en blandet opplevelse og her kommer min hilsen til de som prøver å styre; hvorfor spare seg til ineffektivitet?

Livet på innsiden av norsk helsevesen innebærer alle mulige inntrykk. Mye venting mens de ansatte springer, og denne evige følelsen av å være til bry for andre. Det kuttes i grunnbemanning for å spare penger, men i realiteten skjer det stikk motsatte. Effektiviseringen blir ineffektiv. Til de grader. De som springer gjør feil, tro meg, har erfart litt av det denne uka. « Oi, jeg glemte å bestille portør, du må dessverre få ny time til den undersøkelsen «. « Du har hull i tynntarmen. Hæ, var det ikke blindtarmen som sprakk? Å ja beklager, bomull i hodet for jeg hadde døgnvakt i går.» Bare for å nevne noen eksempler.

Sykefraværet øker med slikt press, det bøtes på med å få inn dyre vikarer. Men hvorfor ikke bare øke grunnbemanningen så det alltid er litt for mange på jobb, slik at de de kan gå og ikke springe, så legene kan jobbe normale arbeidsdager og ikke få bomull i hodet. Så de slipper å gjøre og si feil. Så pasientene får rett behandling til riktig tid. Så de som jobber kan mestre sin jobb og beholde sin gode helse.

Så systemet fungerer og ikke kollapser. Hvorfor, Kari Nessa Nordtun, tenker du at gratis kollektivtransport er viktigere enn å redde et helsevesen i kollaps? Der jeg bor, i Stavanger kommune, går det ikke engang buss så det hjelper ikke å gjøre den gratis.

Men igjen, hvorfor spare seg til fant når det faktisk fins bedre alternativer? Dette er ikke rocket science, ikke fun facts. Bare fakta.