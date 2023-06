Flere fullfører videregående skole

«Det er utrolig kjekt å se at den politikken som Venstre har bidratt til nasjonalt og i fylket virker», skriver Kjartan A. Lunde.

Kjartan Alexander Lunde Fylkesordførerkandidat for Venstre

DEBATT: Stadig flere fullfører og består videregående opplæring. Det viser statistikk som kom i juni. Rogaland er blant de beste fylkene i landet målt etter hvor mange som gjennomfører videregående skole. 83,6 prosent fullfører i Rogaland, mot 81 prosent i landssnitt.

Tallene viser at satsingen virker.

Det er utrolig kjekt å se at den politikken som Venstre har bidratt til nasjonalt og i fylket virker. Vi har lagt rammene. I tillegg er det mange flinke lærere og ansatte i skolene som har jobbet solid gjennom flere år for å få ned frafallet.

Andelen ungdommer som fullfører og består videregående opplæring har økt årlig siden det første kullet i Kunnskapsløftet begynte i 2006. Venstre fikk i forrige regjering inn flere tiltak for å hindre frafall. I 2021 fikk tidligere kunnskapsminister Guri Melby (V) vedtatt Fullføringsreformen som har lagt fundamentet for at det skal bli enda bedre.

Det er en utrolig viktig oppgave å få flest mulig til å fullføre videregående skole. Slik sikrer vi at flere får være i gode fellesskap og er best rustet for arbeidslivet. Tallene viser at satsingen virker. Venstre skal fortsette å arbeide for at enda flere fullfører.