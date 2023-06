Hvorfor gikk det så galt med fredelige Frøyerveien?

DEBATT: Frøyerveien i Sandnes var en gang en fredelig og trygg vei. Slik er det ikke lenger. Hva gikk galt? Var vi for godtroende?

Men – så en dag skulle rør skiftes i området. Først i Bakken. Da måtte jo de som pleide å kjøre ut og hjem den veien, få ny rute og kjøre. Ok, sa de som bestemmer, da åpner vi midlertidig for gjennomkjøring i Frøyerveien.

Hanne Lise Omdahl Sandnes

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det var en gang for lenge siden, at vi fikk tildelt, en kommunal tomt, på Hanafjedle. Jo, vi måtte selvfølgelig betale for den, men prisen inkluderte både vann, vei og kloakk. Supert. Vi var kjempefornøyd. Vi bygget vår bolig, slik som alle de andre gjorde, som hadde fått tildelt tomt. I et rolig byggefelt, med gjennomkjøring forbudt-vei gjennom hele feltet. Det betydde at de som kom fra oppsiden – fra Åsveien – ikke kunne kjøre gjennom og ned til Skippergata. Og omvendt. Fartsgrensen var 30 kilometer i timen.

Barna lekte trygt ute

Ungene kunne slippes ut for å leke – ikke i veien, selv om det hendte de lekte der også – men de kunne gå på lekeplasser som kommunen hadde etablert. Nevnte jeg at det ikke var fortau i Frøyerveien? For det var det ikke. Vel, det var et fredelig byggefelt og lite trafikk.

Ja ja, tenker vi. Skiltene kommer nok opp igjen. Snart. I mellomtiden, ser vi færre og færre av de nye ungene som skulle vokse opp her. I et trygt byggefelt uten for mye trafikk, fordi det egentlig var gjennomkjøring forbudt her.

På et tidspunkt, kanskje flere, men jeg husker kun ett, kom det forespørsel om å få åpne for gjennomkjøring. Det ble nedstemt. Og alle vi i Frøyerveien var fornøyd med det. Veien var fremdeles trygg nok. Både store og små kunne gå til aktiviteter og til skole. Sånn var det i mange år.

Ungene våre ble store, flyttet ut og noen morer og farer begynte å bevege seg fra hus til leilighet i sentrum. Hus ble solgt til nye unge familier, som ønsket å bo i et fredelig byggefelt, hvor ungene kunne vokse opp trygt uten for mye biler på veien.

Men – så en dag skulle rør skiftes i området. Først i Bakken. Da måtte jo de som pleide å kjøre ut og hjem den veien, få ny rute og kjøre. Ok, sa de som bestemmer, da åpner vi midlertidig for gjennomkjøring i Frøyerveien. Vi som bor her, likte jo ikke den økningen av trafikk som oppsto. Men vi fikk til svar «det er bare midlertidig.

Ok, vi kan vente

Skiltene skal opp igjen» Ok, vi skal stå i det, svarte vi. Hvor naiv går det an å bli? Og årene går. Og de graver og graver. Og store lastebiler og gravemaskiner tråkler seg opp og ned i veien. Den er ikke så brei at de kan passere hverandre, så den ene må stoppe inn mot en av de cirka 25 private inn- og utkjøringene, direkte ut i Frøyerveien. Ja ja, vi får nok snart opp igjen skiltene med gjennomkjøring forbudt, tenker vi. Prøver oss på en telefon eller e-post, til kommunen. «Njaaaa, vi får se, nå skal jo de i Heiasvingen og Veidemannsveien og få ha noe graving i veien, så de må få lov å kjøre gjennom Frøyerveien.». I tillegg til de som bor i Aspervika, Meiseveiene og Åsveien.

Ja ja, tenker vi. Skiltene kommer nok opp igjen. Snart. I mellomtiden, ser vi færre og færre av de nye ungene som skulle vokse opp her. I et trygt byggefelt uten for mye trafikk, fordi det egentlig var gjennomkjøring forbudt her.

Nå skal det sies at Frøyerveien faktisk har fått litt fortau. Fra fotballbanen og ned til Skippergata. Der er veien blitt enda smalere enn den var for noen år siden. Og både Tesla, Audi, VW og Mercedes er blitt større. Og flere andre bilmerker også. For all del. Og fortere og fortere skal de frem. Selv om det fremdeles er 30 kilometers fartsgrense i Frøyerveien. Ja ja, tenker vi. Nå er de snart ferdige med graving og røring, så nå kommer nok skiltene opp igjen.

Kom skiltene tilbake?

Så en dag, hva er det vi ser? Skal vi få skiltene våre opp igjen nå? Vi ser frem til å få tilbake veien gjennom det fredelige byggefeltet, og gleder oss til igjen å se unger ute. Enten de skal leke eller skal gå til skole eller andre aktiviteter.

Så feil kan man ta og så mye har vi igjen for å stole på øvrigheten. De vi har valgt til å styre og bestemme, til vårt beste. Hver en liten stikkvei fra Frøyerveien, får malt opp hvite stopp-tenner og blir utstyrt med Stoppskilt. Vi protesterer, ringer, sender e-poster. Hvor er løftene vi fikk? «Å nei, dette ble besluttet for lenge siden»

Frøyerveien er blitt forkjørsvei. Og fartsgrensen er visst fri, selv om det står 30 på de skiltene vi fikk lov å beholde. Enn så lenge. Snipp snapp snute, ungene leker ikke ute.