Å strupe tallet på parkeringsplasser er korttenkt

DEBATT: Stavanger kommune har noen steder halvert antallet parkeringsplasser for det de kaller miljøvennlig klimapolitikk. Det har spesielt studenter, leger og sykepleiere fått merke der de kjører rundt og rundt, på jakt etter en plass å sette bilen.

Selv om tallet på parkeringsplasser er halvert, blir ikke tallet på biler mindre over natta. Bildet viser Markus Hess og Marte Stangeland Grasdal som fortviler over for få parkeringsplasser ved UiS.

Sondre Sundfør Stavanger FpU

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Bare ved universitetet vårt er halvparten av parkeringsplassene borte. Hver morgen kjører studenter rundt og rundt for å finne seg et sted å parkere. De studentene som er mest utsatte i denne situasjonen, er de som bor i andre deler av fylket. For dem er det ikke bare å sette seg på bussen og komme tidsnok til forelesningen klokka 8 om morgenen.

SUS-ansatte fortjener ikke dette

På Stavanger universitetssjukehus trenger man ikke se lenge etter for å merke at parkeringsplassene også har forsvunnet. Leger og sykepleiere, de som samfunnet trenger mest, sliter med å parkere bilen sin når de kommer på jobb. Utenfor sin egen arbeidsplass, der de hver dag hjelper mennesker med helseutfordringer. Ofte redder de også liv. Skal de som er helt avhengige av å komme seg til jobb eller studier med bil, bli straffet fordi de bor langt vekke? Tiltakene med å redusere antallet parkeringsplasser rammer de mest sårbare, studentene, og mange andre vanlige mennesker.

Med færre parkeringsplasser får heller ikke elbilene et sted å stå. Denne politikken virker som meget kortsiktig, heller enn langsiktig.

Det virker som om lokalpolitikerne, som har fått jobben med å sørge for at Stavanger er landets beste by å bo i, jobber mot dette ryktet, i alle fall i dette tilfellet. Hvis Stavanger skal være en attraktiv by å bo eller flytte til, ja til og med å jobbe i, må alle kunne føle det på den måten. Når legen fra Sandnes skal starte sin tidlige vakt, eller er ferdig med nattevakten sin, eller studenten fra Bryne skal komme seg hjem for å jobbe med studier, skal man legge til rette for dette. Alle som jobber og studerer i Stavanger er ikke innbyggere i denne kommunen, men det virker som om de som tar avgjørelsene på et politisk nivå, ikke tar hensyn til dette.

Prøv å ta buss til Bryne

Jeg vil foreslå at de folkevalgte prøver å ta bussen fra Stavanger til Bryne, hver dag og i all slags vær. Eller at ordføreren setter seg på sykkelen en stormfull dag i vintermånedene og sykler fra Stavanger til Sandnes. Det sier seg jo selv at det ikke går. Det er ikke bærekraftig.

Apropos bærekraft, det er en kjent sak at halveringen av parkeringsplassene ved viktige samfunnsinstitusjoner har blitt gjennomført fordi det skal føre til at færre kjører bil. Jeg er helt enig i at de som bor i Stavanger kommune kan ta bussen for å komme seg til byens ulike steder. Det er både billigere enn bil og det er god bussforbindelse. Men hva med de som kommer utenfra? Hvis man skal argumentere for at man redder klimaet på denne måten, eller at Stavanger blir en mindre forurenset by, vil jeg komme med et motsvar. Er det at studenter kjører rundt på universitetet i en halvtime eller mer hver dag for å finne en parkeringsplass miljøvennlig?

Selv om tallet på parkeringsplasser er halvert, blir ikke tallet på biler mindre over natta. Man har fortsatt studentene fra Bryne eller arbeidskraften som ikke bor i Stavanger kommune, som er helt avhengige av bilen hver dag. Det er en grunn til å tro at de som kommer utenfra kommunen for å arbeide her, er veldig mange. Så hvorfor da lage livet vanskeligere for dem? Hvorfor ikke finne en felles løsning, istedenfor å lage urealistiske klimatiltak, der overgangen fra fossil til elbil ikke er fullstendig ennå? Med færre parkeringsplasser får heller ikke elbilene et sted å stå. Denne politikken virker som meget kortsiktig, heller enn langsiktig.

Hverdagsstress for mange

Resultatet er hverdagsstress som kunne vært unngått, trøtte leger eller sykepleiere som hver dag må lete etter et sted å sette bilen sin. Sykkel og buss er ikke alltid løsningen. Det er bare en god løsning for dem som bor i samme by som arbeidsplassen. Å lage en sykkelvei fra Stavanger til Sandnes, som kun vil bli benyttet i de få månedene med bra vær her i fylket, er feil satsing og pengebruk.

Å tenke langsiktig er ikke bare en rett fram metode, man må finne en felles løsning og legge til rette for nye tiltak. Det at mange kjører bil til jobb eller studier er er faktum som vi må forholde oss til. Derfor er halveringen av parkeringsplassene i Stavanger kommune et ødeleggende tiltak, og ikke noe som utvikler kommunen vår i riktig retning.