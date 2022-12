Hva skjedde med den regionale oppreisningsordningen for barnevernsbarn?

DEBATT: Det har vært stille en stund om barn som har vært utsatt for omsorgssvikt. Andre saker har opptatt nyhetsbildet. Likevel virker det som rettferdig behandling av de svakeste i samfunnet, barnevernsbarna, samt eldre og pleietrengende, blir salderingspost.

Allerede i desember 2018 ble det gitt løfte fra politikerne i Sandnes om å fremme en felles regional sak om oppreisning for barn som har vært utsatt for omsorgssvikt. Ingenting regionalt har skjedd fra Sandnes side.

Tidligere har det vært Stavanger kommune som har fått mye kritikk, men den store synderen nå er faktisk Sandnes kommune. Jeg må stille meg spørsmål om det i det hele tatt er mulig å stole på de som sitter i posisjon i Sandnes?

Allerede i desember 2018 ble det gitt «lovnad» fra kommunestyret i Sandnes om å fremme en felles regional sak om oppreisning for barn som har vært utsatt for omsorgssvikt. Ingenting regionalt har skjedd fra Sandnes side. Etter mye kritikk har imidlertid Stavanger kommune kommet på banen og vil gjeninnføre en erstatningsordning, slik at i alle fall noe er på plass.

Hvorfor sier de nei?

Sandnes er invitert til å delta, og ordningen kan gjøres regionalt, men posisjonen sier klart og kontant «nei». Hvor er lovnaden fra desember 2018 om å jobbe for en regional ordning? Det skyldes på at en slik ordning ikke er god nok, eller at den må være nasjonal. Ja vel, det kan godt være at dette hadde vært bedre, men inntil noe slikt eventuelt en gang om mange år skulle komme på plass, kan vel kommunen vise ansvar ved å begynne et sted, ved å bli med på en regional ordning. Alt er bedre enn ingenting.

Og hva gjør egentlig Sandnes for å få til en bedre ordning eller en nasjonal ordning? Det virker som det er stor forskjell på fagre ord og handling. Jeg undrer meg om hva som skjer når disse politikerne møtes på bakrommet. Vil de kjempe for de svake, eller er det slik at det mange ganger er andre saker som er litt kjekkere å behandle som blir prioritert? Saker som gir positive tilbakemeldinger? Etter mitt syn er det stor avstand mellom ord og handling.

De trenger anerkjennelse

Jeg har nok hatt litt for god tro på politikernes evne og vilje i slike saker. Det viser seg gang på gang. Jeg sitter med følelsen av at noen er mindre verd enn andre. Det er tydeligvis ikke plass for de plagsomme barnevernssakene. Når barn mangler gode omsorgspersoner og kjærlighet, og når barn blir sviktet av sine nærmeste, trenger barn beskyttelse og hjelp. Det tar nesten et helt liv å bygge opp de skader og traumer barn kan ha fått i oppveksten.

Virkeligheten blir hard. Den blir nesten uutholdelig for mange, og når da samfunnet og det offentlige tar over omsorgen og barnet blir svikter nok en gang, er det skammen som kommer. Vi har en utfordring når det skjer og det blir ofte liggende til barnet er voksent og tar saken. Men når den enkelte endelig tar motet til seg og tar opp saken, så er ikke politikerne villig til å anerkjenne og ta ansvar. Kan vi som samfunn leve med det?

Når politikere i Sandnes går opp på talerstolen og sier klart og tydelig at de ønsker en regional oppreisningsordning, må vi jo kunne tro på det. Eller snakker de usant? Er det kun for å trenere saken, slik at de får fred og slipper ubehaget som kan komme som et resultat av dette. Når kommunaldirektører og politikere med ordfører i spissen i Sandnes, og posisjonen med Ap, Frp og Sp sender signaler om at de ikke er med på en regional oppreisningsordning, så gir det et klart budskap om at barnevernsbarn ikke er verd en oppreisning, de er ikke likeverdige og skal absolutt ikke likestilles med dem selv. Da reagerer jeg, nok en gang.

Barna fortjener det

Det er trist at ledelsen i barnevernet og politikerne i Sandnes sender slike signaler til befolkningen og de utsatte. Det er mange flotte medarbeidere som gjør alt de kan for at saker skal få en fin behandling, og at de barna som jeg mener er de mest sårbare skal få den omsorgen de så sårt fortjener. Vi trenger et sterkt og godt barnevern. Barna fortjener det. Lovverket må tas opp på nytt, og det må følges opp. Men igjen er det vilje hos politikerne? Det er her jeg har oppfattet at politikerne snakker om behovet for å «rydde opp», og å få på plass en offentlig, eller regional ordning.

Jeg har imidlertid fått liten tillit til mange politikere i denne saken. Hvem er det som står opp og forsvarer disse barnevernsbarna når politikerne er mer opptatt av å forsvare seg selv? Det har skjedd mye bra i Sandnes, det skal ikke være usagt. Byen er på kartet, har vokst og utviklet seg. Problemet er bare at det synes som om en del av prioriteringene går på akkord med tjenester og ivaretagelse av de som virkelig trenger det. Hvor ble det av romsligheten i kommunens kjerneverdier? Hvor ble det av å være modig, romslig og sunn når det ikke er vilje til å holde sine lovnader, så som å jobbe for en rettferdig ordning for barn utsatt for omsorgssvikt?