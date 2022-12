Fylket bør gjøre det enklere å videreutdanne seg for byggfagelever

DEBATT: Hvordan har det seg at Rogaland ikke har lagt til rette flere veier for yrkesfaglige elever innen bygg å videreutdanne seg?

Hvis Rogaland har lyst til å prosjektere de store infrastruktur- og byggeprosjektene i regionene, i stedet for at det blir gjort fra Oslo og Trondheim, er det viktig å bygge opp et stort nok fagmiljø innen bygg i Stavanger.

Den 13. Februar 2020 var jeg på fag- og svennebrevutdeling i Stavanger, hvor fylkesordføreren og opplæringsnemnda nevnte at Rogaland hadde både rekordmange yrkesfaglige elever og at noen av de fremste ingeniørene hadde yrkesfag i bunn. Hvorfor er det da slik at Rogaland ikke tilbyr like mange videreutdanningsmuligheter for yrkesfaglige byggelever som andre fylker?

For smalt tilbud

Når det gjelder videreutdanning for fagarbeidere i Rogaland, er det primært elektrofag og teknologi og industrifag som har muligheter. Dette er faglig kompetanse relatert til offshoreindustrien i Stavanger, som er et viktig fagfelt i regionen og står for stor verdiskapning i hele landet. Dette betyr derimot ikke at vi burde nedprioritere faglig kompetanse innen andre fagfelt.

Etter å ha tatt en opptelling på vilbli.no, har jeg funnet ut at Oslo, Trøndelag og Vestland tilbyr yrkesfaglig studiekompetanse (YSK) innen bygg, mens Viken har to tilbud. Samtlige av fylkene tilbyr også den yrkesfaglige veien (Y-veien) innen bygg. YSK-utdanningen gir deg både studiekompetanse og fag- eller svennebrev innen fire år, noe som gir deg stor fleksibilitet på veien videre.

Selv har jeg svennebrev som tømrer og nå tar jeg en mastergrad på NTNU i Trondheim innen bygg og miljøteknikk. Jeg husker selv at jeg savnet en videregående utdannelse der du kunne få både yrkes- og studiekompetanse. Jeg endte opp med å velge yrkesfag og fullførte deretter svennebrevet mitt i en lærebedrift. Etter at jeg fullførte svennebrevet fikk jeg nettopp det dilemmaet at det ikke fantes noen rask vei til å oppnå en ingeniørgrad.

Jeg måtte ut av fylket

Løsningen min ble å søke meg inn på en yrkesfaglig bachelor på NTNU i Gjøvik. Den yrkesfaglige veien (Y-veien) er et krevende studie der du tar matte R1 og R2, fysikk og norsk, samtidig som du tar universitetsfag. Jeg fikk heller ikke studiekompetanse før jeg hadde fullført bacheloren, og det var dermed ikke mulig å bytte universitet før dette. Universitet i Stavanger tilbyr også Y-veien, men bare for elektrofag eller teknologi og industrifag. Eneste mulighet er da forkurs for personer som har lyst å fullføre ingeniørutdannelse innen andre linjer ved Universitet i Stavanger.

Dette tar da opptil et år lenger enn Y-veien som skattebetalerne må betale for. Studenten må også ta opp lån og stipend i tillegg til at han taper en årsinntekt. Det trengs mye faglig kompetanse både praktisk og akademisk hvis du skal kunne bygge opp et fagmiljø med spesialkompetanse i en region. Skal du beholde de fagutdannede i regionen, er det viktig å tilby videreutdanninger og fornying av kunnskap også på et høyere akademisk nivå. Det er viktig å tilby videregående linjer der det er mulig å både få studiespesialiserende og yrkesfaglig kompetanse. Dette er for å kunne beholde de som er praktiske og faglig sterke i fylket.

Hvis Rogaland har lyst til å prosjektere de store infrastruktur- og byggeprosjektene i regionene, i stedet for at det blir gjort fra Oslo og Trondheim, er det viktig å bygge opp et stort nok fagmiljø innen bygg i Stavanger. Når det er flest fagutdannede i Rogaland, hvorfor videreutvikler du ikke denne ressursen i den regionen du har den? Rogaland har allerede ressursene og liknende utdanningstilbud innen elektrofag eller teknologi og industrifag. Dermed ville det gått raskt å innføre disse for bygg og anleggsbransjen også.

Flere jobber i byen

Hvorfor nøyer fylket seg med offshoreindustrien, når den kunne bygget opp et godt nok fagmiljø til å konkurrere i de fleste andre bransjer? Hva om store byggeprosjekter i Oslo og Trondheim ble prosjektert av bedrifter fra Stavanger, i stedet for motsatt? Sånn situasjonen er i dag flytter de flinkeste elevene til andre universiteter. Det du risikerer at de får jobb og blir boende i byer der fagmiljøet er større. Når fagmiljøet innen en spesifikk fagretning er stor nok, kan den ta jobber i hele landet. Dermed kunne det blitt flere jobber i Stavanger hvis de bare hadde satset mer innenfor fagområdene.

Mange andre fylker har drevet fremoverlent over tid og kommet opp med disse studietilbudene, noe som har gitt resultater. Nå er det vår tur til å være fremoverlente, følge med på utviklingen og utfordre de ulike bransjene. Dette vil gjøre at folk fra andre plasser også ønsker å bosette seg her og bidra til verdiskapning. Jeg har da et inderlig ønske om at fylkespolitikeren i Rogaland fylkeskommune kan få øynene opp for oss som ønsker å jobbe i regionen. Det er nok av praktisk og faglig flinke folk som kunne tenkt seg å fornyet kunnskapen sin der de bor. Problemet i dag er at dette tar for lang tid og at det ikke finnes nok muligheter.