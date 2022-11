Oljeskattepakken var nødvendig

DEBATT: Olje- og gassnæringen er Norges viktigste næring, som skaper vekst, velferd og arbeidsplasser over hele landet.

– 26. august i år skrev NRK at Rosenberg Verft i Stavanger har sikret seg en ny avtale verdt 1,6 milliarder kr, og gjelder Aker BPs største nybyggprosjekt på mange år, skriver Roy Steffensen.

Roy Steffensen Stortingsrepresentant Frp, finanskomiteen

Den sysselsetter direkte og indirekte hundretusener. For to år siden var det en enorm uro og høy usikkerhet i bransjen, med svært lave olje- og gasspriser. Prosjekter som ikke var endelig vedtatt, sto i fare for å bli utsatt eller lagt i skuffen for godt.

Dramatiske konsekvenser

På kort sikt lå det an til at investeringene frem mot 2022 kunne bli bortimot halvert, noe som ville hatt dramatiske konsekvenser for spesielt Sør-Vestlandet, med tap av arbeidsplasser, kompetanse og verdiskaping. Ikke bare for oljenæringen, men også for alle de underleverandørene som nyter godt av høy aktivitet, som elektrikere, mekanikere, transportselskaper, de som selger arbeidsklær, og de som leverer overtidsmat. De som først rammes av dårligere tider, er underleverandørene. Nedgang i omsetning og færre ansatte hos Pizzabakeren vil ofte komme flere måneder før de første permitteringene i oljeselskapene dukker opp.

Heldigvis fikk Stortinget snekret sammen en midlertidig oljeskattepakke, som skulle gjelde til utgangen av 2022. Målet var å sikre aktivitet og arbeidsplasser, og takket være pakken har vi ikke merket det fallet i investeringene som vi fryktet. Pakken virket etter hensikten, og i stedet ser vi at prosjekter som vil bidra til velferd og arbeidsplasser, kommer. Samtidig ser vi at i en tid hvor Europa nå skriker etter vår energi, grunnet russisk manipulering av gassmarkedet, er vi langt bedre rustet til å være den pålitelige leverandøren Europa ber oss om å være fremover. Norge står igjen som den største og viktigste tilbyder av gass i Europa, og pakken sørget for å forsterke dette inn mot det neste tiåret.

Sikret ny avtale

26. august i år kunne vi eksempelvis lese hos NRK at Rosenberg Verft i Stavanger har sikret seg en ny avtale verdt 1,6 milliarder kr, og gjelder Aker BPs største nybyggprosjekt på mange år, med bygging av to moduler på Valhallfeltet i Nordsjøen. Skattepakken i 2020 får hele æren, ikke bare for at prosjektet kommer nå, men uten pakken ville det ifølge administrerende direktør i Aker BP, Kalle Hersvik, vært snakk om en mindre utbygging, mindre verdiskaping og færre arbeidsplasser til Stavanger. Dette prosjektet alene sørger altså for 1000 arbeidsplasser til Stavanger, og flere slike nyheter har kommet jevnt og trutt de siste to årene langs hele kysten.

Ville ikke dette skjedd uansett, siden olje- og gassprisene har steget mye på de to årene? Vel, da bør vi se litt utover landegrensene. Under oljeprisfallet i 2014 var eksempelvis fallet i investeringene på norsk og britisk sokkel ganske likt. Mens investeringene på britisk sokkel falt med hele 30 prosent i 2020, holdt de seg stabile på norsk sokkel. På britisk sokkel fikk de ingen endringer i oljeskatten, og prosjekter er i stedet blitt skjøvet ut i tid eller lagt bort. Kanskje britiske politikere lytter mer til de som skriver om næringene, enn selve næringene?

Tapt mange arbeidsplasser

Nå, to år etter, kan vi i hvert fall slå fast at hadde vi hørt på kritikerne av den midlertidige oljeskattepakken ville Norge fremover vært dårligere i stand til å levere energi til Europa, vi ville fått store fall i investeringene og aktiviteten, og tapt mange arbeidsplasser og verdiskaping over hele landet.